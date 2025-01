Vlastní sestra obvinila šéfa OpenAI Sama Altmana ze sexuálního obtěžování

Sam Altman, zakladatel a CEO společnosti OpenAI, která stojí za slavnou AI, kterou všichni známe jako ChatGPT, se nyní musí bránit nařčení ze sexuálního obtěžování. Žalobu na něj podala jeho vlastní sestra Ann Altmanová a mimo jiné v ní tvrdí, že ji Sam po dobu téměř deseti let sexuálně zneužíval.

Konkrétně prý již od roku 1997, kdy Ann byly tři roky a Samovi dvanáct, až do doby, kdy už byl dospělý. V žalobě, podané u federálního soudu v Missouri, je rovněž napsáno, že Ann utrpěla vážné emocionální strádání a v důsledku Samova údajného zneužívání nebyla schopna vést normální život.

K žalobě se Altman spolu se svými rodiči a dvěma bratry rozhodl veřejně vyjádřit v příspěvku na síti X. Vyjádření začíná tím, že rodina prohlašuje, že Ann miluje a že se zajímá o to, aby jí bylo dobře a stará se o její zdraví.

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX

— Sam Altman (@sama) January 7, 2025