Vivo X500 Pro a Pro Max míří do Česka. Známe ceny a dostupnost

- Kompaktní X500 Pro nabídne 64Mpx teleobjektiv, větší Pro Max přidává 200Mpx snímač a podporu 400mm telekonvertoru
- Oba telefony zvládají video ve 4K při 240 snímcích za sekundu a podporují 90W drátové i 40W bezdrátové nabíjení
- České ceny začínají na 33 999 Kč, předprodej startuje už dnes, prvním zákazníkům dorazí 16. listopadu
Telefony Vivo si mezi příznivci mobilní fotografie získaly oblibu především kvalitou snímků a zcela po právu patří k nejlepším fotomobilům na trhu. Ostatně já sám jako hlavní fotomobil používám fantastické Vivo X300 Ultra. Vedle focení výrobce věnuje stále větší pozornost také videu, od stabilizace obrazu po možnosti náročnějších úprav záznamu. Na tuto pověst nyní navazují modely X500 Pro a X500 Pro Max, které po zářijové premiéře v Šanghaji, kde nechyběla ani naše redakce, přicházejí také na český trh.
Konkrétně u nás budou dostupné dva modely, které se liší především velikostí a fotografickou výbavou. Menší X500 Pro sází na 6,36palcový displej a 64Mpx teleobjektiv, zatímco X500 Pro Max dostal 6,85palcovou obrazovku a teleobjektiv s rozlišením 200 Mpx. Oba přitom podporují přídavnou optiku Zeiss a nabízejí nezvykle široké možnosti natáčení videa.
V názvech je letos potřeba udělat pořádek. X500 Pro navazuje na loňské Vivo X300, zatímco nástupcem X300 Pro se stává X500 Pro Max. V Číně existuje také základní X500, ten se ale na český trh nechystá.
Menší Pro se vejde pod 200 gramů
Vivo X500 Pro zůstává rozměrově střídmějším telefonem. Na výšku měří 151,78 mm, na šířku 71,92 mm a v evropské bílé variantě Sunny White má tloušťku 8,12 mm při hmotnosti 197 gramů. Černé provedení Moonlit Black je nepatrně tenčí i lehčí: má 7,95 mm a hmotnost 192 gramů.
Zadní straně opět dominuje kruhový fotomodul, který do těla přechází pozvolným sklonem. Bílá verze používá matované sklo s jemným vzorem, černá má záda ze skleněných vláken s texturovaným povrchem. Oba telefony splňují stupně krytí IP68 a IP69, u modelu Pro Max navíc displej chrání sklo Armor Glass. Větší telefon bude v Evropě dostupný v šedé Starry Gray a černé Moonlit Black.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 151,78 × 71,92 × 8,12 mm nebo 151,78 × 71,92 × 7,95 mm (černá varianta), hmotnost: 192 g (černá varianta) nebo 197 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6510 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Displej menšího modelu nese označení Zeiss Master Color Display. Jde o 6,36palcový LTPO panel s rozlišením 1 216 × 2 660 pixelů, jemností 459 ppi a adaptivní obnovovací frekvencí 1–144 Hz. Maximální deklarovaný jas dosahuje 4 500 nitů, nechybí Dolby Vision, Ultra XDR ani certifikace SGS Low Blue Light.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,32 × 76,82 × 8,12 mm, hmotnost: 225 g (černá varianta) nebo 229 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Pro Max nabízí stejné obnovovací frekvence, ale větší 6,85palcovou plochu s rozlišením 2K. Jas v peaku pro HDR obsah dosahuje hodnoty až 4 400 nitů (platí pro jeden pixel).
Teleobjektiv rozhoduje, přídavná optika prodlužuje dosah
Menší X500 Pro dostal hlavní fotoaparát Zeiss TrueDynamic s 50Mpx snímačem Sony LYTIA L910 o velikosti 1/1,28″. Objektiv má světelnost f/1.57, ekvivalentní ohnisko 24 mm a gimbalovou optickou stabilizaci s rozsahem 1,5°. Doplňuje jej 50Mpx širokoúhlý fotoaparát s velikostí snímače 1/2,75″, světelností f/2.0 a ekvivalentním ohniskem 15 mm. Opět jde tedy o velmi slušnou výbavu.
Pro vzdálenější motivy slouží 64Mpx teleobjektiv Zeiss APO se snímačem Sony LYTIA 610 o velikosti 1/2″. Nabízí ekvivalentní ohnisko 85 mm, světelnost f/2.52, automatické ostření a optickou stabilizaci na úrovni CIPA 7.0. Označení APO souvisí s potlačením barevných vad objektivu, antireflexní vrstva Zeiss T* zase omezuje nežádoucí odlesky. Přední fotoaparát má 50Mpx snímač JN1 o velikosti 1/2,76″, světelnost f/2.0 a úhel záběru 92°.
X500 Pro Max se odlišuje především 200Mpx teleobjektivem Zeiss APO se snímačem HP0 o velikosti 1/1,4″. Ekvivalentní ohnisko zůstává na 85 mm a také zde je k dispozici stabilizace CIPA 7.0. Hlavní fotoaparát většího modelu navíc využívá gimbalovou optickou stabilizaci s rozsahem 3°.
Oba přístroje lze doplnit telekonvertorem. Pro X500 Pro je určen Vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 s 2,35násobným zvětšením a výsledným ekvivalentem 200 mm. Nástavec měří 96 mm a váží 153 gramů, takže je potřeba počítat s tím, že při focení podstatně změní rozměry celé sestavy. Funguje v deseti režimech včetně Stage, Snapshot a Pro Video. Pro Max podporuje také větší Telephoto Extender Gen 2 Ultra s ekvivalentem 400 mm.
S pohybujícími se objekty má pomoci X-Track Engine a funkce Lock-On Subject Tracking. Ta má udržet sledování osoby i při krátkém zakrytí nebo opuštění záběru. Pro Max zvládá v režimu Snapshot sledovací ostření až při 60 snímcích za sekundu. Funkce Long-Range Motion Snapshot pracuje u menšího modelu s 20násobným a u většího s 30násobným přiblížením; tato čísla neoznačují optický zoom samotného teleobjektivu.
Video ve 4K při 240 fps a Log pro následné úpravy
Hlavní fotoaparáty obou telefonů podporují nativní záznam ve 4K při 240 snímcích za sekundu v režimech Video, Pro Video a Slo-mo. Vysoká snímková frekvence se hodí především pro zpomalené záběry sportu nebo jiného rychlého pohybu.
Pro náročnější uživatele je připraven režim Cinematic Pro Log Video s deklarovaným dynamickým rozsahem 17 EV. Log záznam poskytuje větší prostor pro následné barevné úpravy a práci se světlými i tmavými částmi obrazu. K dispozici je rovněž 4K video při 120 fps se sledovacím ostřením a funkce Auto Framing pro automatické udržování objektu v záběru.
Kdo chce upravit vzhled videa už při natáčení, může využít 4K Cinematic Portrait Video s barevnými styly Sunny Day a Vibrant nebo filmové profily Paris Afterglow, Golden Hour a Pastel. Režim Film Style přidává poměr stran 2,4:1, zrnění, rozmazání pohybu a halaci, tedy efekt záře kolem jasných míst. Chybí jen podpora záznamu v 8K rozlišení.
Stage Mode 3.0 je zaměřený na koncerty a vystoupení. Nabízí automatické rámování interpreta, souběžný záznam dvou pohledů i fotografování na dlouhou vzdálenost. Sada Movie Workshop obsahuje také Vortex Shot pro vytvoření záběru s otočením o 360°.
Stejný procesor, rozdílné baterie
Obě novinky pohání velmi výkonný MediaTek Dimensity 9600 Pro vyráběný 2nm procesem. Menší X500 Pro jej doplňuje 12 GB RAM a 256GB interní úložiště.
X500 Pro dále nabízí Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2, NFC, stereo reproduktory, trojici mikrofonů a ultrazvukovou čtečku otisků prstů v displeji. Softwarovým základem je Android 16 s nadstavbou OriginOS 7. Její Origin Workbench umožňuje práci s více okny, seskupování úloh a přetahování obsahu mezi kompatibilními aplikacemi. Pro přenos souborů slouží Quick Share, možnosti přizpůsobení rozšiřují interaktivní motivy zamykací obrazovky a systémové samolepky StickIt.
Evropská varianta modelu X500 Pro má baterii BlueVolt s kapacitou 6 510 mAh, Pro Max nabídne 6 750 mAh. Nabíjení je u obou stejné: 90W FlashCharge přes kabel a 40W Wireless FlashCharge bezdrátově.
České ceny a termíny prodeje
Předprodej telefonů začíná 27. října, do běžného prodeje se dostanou 16. listopadu. Přídavná optika a speciální sety udou dostupné od 1. prosince.
|Model a varianta
|Česká cena
|Vivo X500 Pro, 256 GB
|33 999 Kč
|Vivo X500 Pro Max, 256 GB
|39 999 Kč
|Vivo X500 Pro Max, 512 GB
|42 999 Kč
|Speciální edice s příslušenstvím, 512 GB
|48 999 Kč
|Speciální edice s příslušenstvím, 1 TB
|60 999 Kč
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