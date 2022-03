Vivo V23 mění barvu! Z vychytávky zadní strany vám spadne čelist

Telefony, které mění barvu zad, už jsme tu měli, ale Vivo V23 jde mnohem dál

Na zadní stranu si můžete obtisknout cokoliv – postačí vám pár sekund na slunci

Má Android 12, 50Mpx selfie fotoaparát s duální LED, 44W nabíjení, 5G a cenu 11 990 Kč

Vyrobit telefon, který je něčím opravdu unikátní, je celkem oříšek. Výrobci, zejména ti čínští, se neustále snaží přicházet s různými inovacemi, nicméně ne všechny u zákazníků sklidí úspěch. Vivo V23 by ale mohlo uspět – nabízí totiž speciální úpravu zadní strany, která při dopadu UV světla během několika vteřin změní barvu. Po zhruba pěti minutách bez UV záření se záda vrací zpět „do normálu“.

Stačí pár vteřin na sluníčku…

Díky paměťovému efektu je možné na zadní stranu nechat obtisknout různé obrazce. Chápu, že pro konzervativce tohle nebude, ale pro mladé publikum, na které výrobce cílí, půjde o skvělou vychytávku.

Vůbec nejjednodušší je vzít telefon ven na sluníčko a sledovat, co se bude dít. Prakticky během sekund se vám do zad obtiskne vaše ruka, nicméně jak se můžete přesvědčit z naší fotogalerie, fantazii se meze nekladou.

Vivo speciální vrstvu telefonu označuje jako Fluorite AG Glass a na jejím vývoji pracovalo přes 2 roky. Standardní barva smartphonu je zlatá, nicméně po dopadu slunečního světla se začne měnit do modro-zelené. Aby toho nebylo málo, dalšího (avšak ne tak intenzivního) barevného efektu docílíte pouhým náklonem telefonu. Pod určitým úhlem se záda rozzáří a jsou na nich viditelné stříbrné odlesky ve formě drobných teček.

Jediná část zadní strany, která nemění barvu a nemá žádný efekt, je prostor okolo fotomodulu. V té souvislosti dlužno podotknout, že výše uvedené čáry se týkají pouze verze Sunshine Gold. Na českém trhu se bude prodávat i konzervativnější černá edice (Stardust Black), která barvu nemění.

Parametry? Klasická střední třída

Co se týče designu, má Vivo V23 plochý displej i záda, čehož výrobce využil k nasazení taktéž plochého hliníkového rámečku. Díky tomu novinka připomíná poslední iPhony.

6,44” displej typu AMOLED má Full HD rozlišení a obnovovací frekvenci 90 Hz. Jeho součástí je i spolehlivě fungující čtečka otisků prstů, kterou najdete ve spodní části.

Hardwarové parametry Vivo V23 5G Konstrukce Rozměry: 157,2 × 72,4 × 7,6 mm, hmotnost: 181 g, 0 zvýšená odolnost: ne Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 12, čipset: MediaTek Dimensity 920 5G, octa-core, 2× 2,5 GHz Cortex-A78 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G68 MC4, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,44", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.9, 26mm, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: duální: 50 Mpx (f/2.0, autofocus) + 8 Mpx širokoúhlá (f/2.3, 105˚), 4K video + duální LED Kompletní specifikace

V horní části čelní strany nelze přehlédnout celkem široký výřez, kde najdete netypicky hned dvě čočky pro selfies. Ty můžete pořizovat buď 50Mpx standardním fotoaparátem se světelností f/2.0, nebo 8Mpx širokoúhlým se světelností f/2.28. Potěší i možnost měnit barevnou teplotu přisvícení díky

dvoutónovým LEDkám.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Na zádech najdeme tři fotoaparáty: 64Mpx hlavní se světelností f/1.88, 8Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2 a zcela zbytečné 2Mpx makro (f/2.4), které je tady spíše z marketingových důvodů. Nadšený jsem ale nebyl ani z výsledků širokoúhlého objektivu, který bohužel rovněž produkuje podprůměrné snímky. I za dobrých světelných podmínek jsou velmi neostré, detaily se slévají a o nějaké barevné věrohodnosti také nemůže být řeč.

Slušně tak fotí pouze hlavní objektiv, a to i v horších světelných podmínkách. Zbylé dva jsou zde bohužel pouze do počtu. Podrobnější hodnocení fotoaparátu si ale necháme až do samostatné recenze.

Cena a dostupnost

Na českém trhu se Vivo V23 5G začne prodávat na začátku dubna. Jak již bylo řečeno, vybírat bude možné z námi testované zlaté varianty, která umí měnit barvu, a pak také z decentní černé. Doporučená koncová cena byla stanovena na 11 990 Kč včetně DPH, což je více, než za kolik pořídíte podobně vybavené smartphony od konkurence. Na druhou stranu, unikátní funkce v podobě duální selfie kamery se dvěma LED a hravých zad jinde jen tak nenajdete.