Víte, kolik by stál nákup všech položek na Steamu? Výsledná cena vás překvapí

Jsou mezi námi hráči, kteří utrácejí „majlant“ za nové hry na Steamu, aby byla jejich knihovna co největší. Napadlo vás ale, kolik byste museli dát za úplně vše, co tato platforma nabízí (včetně DLC, soundtracků, artbooků apod.)? Překvapivě to není tolik, jak by se mohlo zdát – „jen“ něco přes půl milionu dolarů (v přepočtu přes 11 milionů korun).

Přesněji to bylo – ke dni 13. září a se všemi aktuálními slevami – 521 910 dolarů (zhruba 11,8 milionu Kč). Pokud bychom slevy nebrali v úvahu, celková suma by činila 537 192 dolarů (přibližně 12,1 milionu korun). To není zase tak hrozné, že? Navíc, pokud si počkáte na velké výprodejové akce jako Steam Summer Sale, můžete ušetřit opravdu hodně peněz (během poslední takové akce se cena celé knihovny snížila z 518 tisíc na 333 tisíc dolarů, tj. v přepočtu o více než 4 miliony korun).

Samozřejmě nepředpokládáme, že by se někdo z vás chystal vykupovat celý Steam, zajímalo by nás ale, jak je vaše steamová knihovna velká. Máte v ní za ta léta jednotky, desítky či snad stovky titulů?