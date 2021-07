Víme, kdy dorazí čipset Apple M2. Jako první jej dostane MacBook Air

Když Apple představil svůj čipset M1 postavený na architektuře ARM, způsobil tím malé zemětřesení. Ačkoli se rozhodně nedá říci, že by mu po tři čtvrtě roku od jeho představení docházel dech, technologický svět už netrpělivě vyhlíží nástupce. Tím by měl být čipset Apple M2, o kterém se spekuluje už nějaký ten pátek.

S novými informacemi přišel leaker Dylandkt na svém twitterovém účtu. Podle něj můžeme očekávat čipset M2 společně s novým, barevnějším MacBookem Air v první polovině roku 2022. Společně s touto informací zmínil Dylandkt také střípek ohledně dříve spekulovaného čipsetu M1X. Ten si Apple údajně schovává pro svá zařízení s přídomkem Pro.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air).

— Dylan (@dylandkt) July 5, 2021