Video s maketami iPhonů 15 prozrazuje celou řadu zajímavých detailů

3D makety dávají detailněji nahlédnout na možnou podobu iPhonů 15

Server Macotakara testoval i kompatibilitu ochranných krytů

Pouzdra pro iPhone 15 Plus by překvapivě měla být kompatibilní s předchůdcem

Do oficiálního představení nových iPhonů 15 nám zbývá ještě přibližně půl roku, nicméně už nyní koluje internetem celá řada informací o chystaných zařízeních. Japonskému serveru Macotakara se v redakci objevily 3D vytištěné makety celé řady iPhonů 15, které nám dávají nahlédnout na možné designové změny. Z nich lze prozatím vyčíst menší rámečky okolo displeje, zahnuté hrany a větší fotomoduly na zadní straně, stejně jako příchod Dynamického ostrova i na základní modely.

Vzhledem k pravděpodobně jiným rozměrům se zdálo vcelku jasné, že ochranná pouzdra a kryty z iPhonů 14 nebude možné použít s jejich příští generací. Macotakara se ovšem tímto odradit nenechala a na maketách otestovala, nakolik je toto tvrzení pravdivé. Překvapivě to vypadá, že pouzdra z iPhonu 14 Plus budou kompatibilní s iPhonem 15 Plus.

I když se to na jednu stranu může zdát zvláštní, že by Apple zachoval kompatibilitu pouze u jednoho modelu, na druhou stranu se jedná o ten nejméně prodávaný v posledních letech, a tak by možná nebylo od věci, kdyby alespoň v jeho případě nebyla firma z Cupertina tak přísná a nenutila výrobce třetích stran vyrábět nové příslušenství.