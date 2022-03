Video s létající Teslou je hitem internetu. Policie na řidiče vypsala odměnu

Výrobce elektromobilů Tesla o sobě dává velmi často vědět, ať už prostřednictvím svého excentrického šéfa Elona Muska, nebo díky chytrému marketingu, jako je například vyslání Tesly Roadster do vesmíru. V tomto případě se mu o nechtěnou popularitu postaral řidič černé Tesly Model S (rok 2018) z Los Angeles. Ten podle místní policie v neděli 20. března deset minut po půlnoci prováděl nebezpečné kousky na ulicích Baxter Street a Alvarado Street, při kterých mj. narazil do několika odpadkových košů a také dvou zaparkovaných automobilů.

A very dangerous stunt. See below for details and if you have any information please contact Central Traffic Division. @LAPPL @LabradaAl @LAPDCTD24 @LAPDHQ @LapdTrfg pic.twitter.com/JQJdKjrqdc

— AlMendoza (@LAPDCaptMendoza) March 20, 2022