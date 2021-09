Většina aplikací zatím nedokáže využít 120Hz displeje iPhone 13 Pro. Řešení naštěstí není složité

Uživatelé nového iPhonu 13 Pro a iPhonu 13 Pro Max došli v posledních dnech ke zjištění, že jejich displeje využívající technologii ProMotion nejsou schopny při používání některých aplikací dosáhnout Applem slibované obnovovací frekvence 120 Hz. Ta se u nich i nadále drží na tradičních 60 Hz.

„Problémové“ by v současné době měly být jen aplikace třetích stran. U nativních aplikací se stejný problém neobjevil. Vzhledem k tomu, že Apple sliboval bezproblémový chod obnovovací frekvence 120 Hz u všech aplikací, se tak vyrojily otázky ohledně toho, zda tomu tak skutečně je nebo společnost změnila své plány.

120 Hz pro všechny aplikace

Apple poskytl serveru AppleInsider.com vyjádření, že technologie ProMotion s obnovovací frekvencí 120 Hz by měla bez problémů fungovat i v případě aplikací třetích stran. Vývojáři musí nicméně ke svým aplikacím přidat nový soubor nastavení pro jejich běh na vyšší obnovovací frekvenci. Zároveň je z jejich strany nutné upravit kódy aplikací tak, aby operační systém nových iPhonů dokázal vyhodnotit, které aplikace mají zvýšené nároky na obnovovací frekvenci a které ne. To umožní Applu optimalizovat nastavení iOS pro co nejefektivnější úsporu baterie.

Apple zároveň uvedl, že plánuje vývojářům třetích stran předat manuály, ve kterých bude blíže specifikováno, jak mohou své aplikace přizpůsobit takovým způsobem, aby dokázaly naplno využít možností, které jim nový ProMotion displej nabízí.

Nedostatek času a málo informací

Celá situace má zřejmě původ hlavně v tajnůstkaření Applu před oficiálním představením. I když se zvěsti o nasazení nového displeje ProMotion s variabilní obnovovací frekvencí až 120 Hz již nějaký čas pohybovaly éterem, nikdo neměl jistotu, jak celá situace nakonec dopadne. Společnost nasazení technologie ProMotion oficiálně oznámila až při představení nové generace iPhonů, které proběhlo v půlce tohoto měsíce. Vývojáři aplikací třetích stran tak neměli dostatek času k tomu, aby se novince přizpůsobili. Stejně tak, podle jejich slov, až do nedávného osvětlení situace ze strany Applu nevěděli ani o nutnosti přidat do svých aplikací nový soubor nastavení.

Aby toho nebylo málo, řeší momentálně společnost i nepříjemný bug ovlivňující některé systémové animace vybudované prostřednictvím Core Animation. Ačkoliv není stoprocentně jisté, zda i toto může mít vliv na využívání vyšší obnovovací frekvenci, omezil prozatím Apple u problémových animací obnovovací frekvenci na 60Hz.

Dynamické přizpůsobení obsahu displeje

Jelikož je využívání 120Hz obnovovací frekvence celkem velkým žroutem baterie, zakomponoval Apple do nových iPhonů také technologii LTPO backplane. Ta umožňuje, aby se rychlost obnovovací frekvence dynamicky přizpůsobila tomu, co se na displeji zrovna odehrává. Pokud například zrovna nehrajete hry, ve kterých je žádoucí co nejplynulejší zobrazení animací, ale váš displej zobrazuje jen statický obsah, který z vyšší obnovovací frekvence nijak zvlášť benefitovat nemůže, sníží se i obnovovací frekvence. Dobrým příkladem obsahu, u kterého dojde k využití této funkce, je určitě čtení e-mailů a zpráv.

Hardwarové parametry iPhone 13 Pro Systém: iOS 15 Rozměry: 146,7 x 71,5 x 7,7 mm , Hmotnost: 204 gramů Čipset: Apple A15 Bionic RAM: 6 GB , Interní paměť: 128/256/512/1024 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,1", Super Retina, 1170 × 2532 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, hlavní, f/1.5, 26mm, 1.9µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optický zoom Třetí fotoaparát: 12 Mpx, širokoúhlý, f/1.8, 120˚, PDAF , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: Lightning Baterie: 3095 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 28 990 Kč Kompletní specifikace

Využitá technologie LTPO backplane nicméně není úplnou novinkou. V rámci Apple Watch ji firma využívá už od páté generace svých oblíbených chytrých hodinek. Díky tomu může svým uživatelům nabídnout funkci Always-on displeje bez toho, aby se baterie hodinek vybíjela nepřiměřeně rychle. Jen škoda, že na integraci Always-on už Apple u nových iPhonů zapomněl.