Větší oko ve smartphonu nenajdete. Sharp se chlubí 1“ snímačem a 240Hz displejem

Už delší dobu se spekuluje, že chystaný smartphone Huawei P50 bude vůbec prvním telefonem, v jehož výbavě najdeme velký 1“ fotosenzor. Huawei však s odhalením „pé padesátky“ otálí, a tak si v této kategorii uzmul prvenství jiný výrobce – japonský Sharp. Jeho nový vlajkový smartphone Aquos R6 je však zajímavý i v jiných parametrech.

Sharp Aquos R6: je libo 240Hz displej?

Když se u čerstvě představené novinky podíváte na tiskové snímky nebo do tabulky specifikací, patrně si postesknete nad tím, že Sharp své telefony v Evropě neprodává. Sharp Aquos R6 totiž vypadá skutečně velmi zajímavě, a to nejen díky unikátnímu fotoaparátu. Začněme například přední stranou. Přes tu se rozléhá 6,67“ OLED panel s rozlišením 1260 × 2720 pixelů, technologií IGZO a variabilní obnovovací frekvencí, která se umí přepínat v rozsahu od 1 do 240 Hz. Displej je obklopen tenkými rámečky, vlevo a vpravo je pak výrazně zaoblený.

Poprvé s 1“ fotosenzorem

Přímo do displeje je integrovaná čtečka otisků prstů, nahoře uprostřed pak ještě najdeme otvor pro 12Mpx selfie kamerku. Zajímavější je ale bezesporu hlavní fotoaparát na zadní straně, který je reprezentován skutečně velkou čočkou ověnčenou prstencem obsahujícím logo Leica. Základem této kamery se stal 1“ snímač od Sony, který se pyšní podobnými parametry jako senzor v kompaktních fotoaparátech Sony RX100. Snímač má rozlišení 20 megapixelů, nad ním se pak nachází 7 optických členů zajišťujících světelnost objektivu f/1.9.

Ekvivalent ohniskové vzdálenosti v tomto případě činí 19 mm. Jiný fotoaparát vám výrobce bohužel nenabídne. Na zádech totiž chybí jak širokoúhlá kamerka, tak teleobjektiv; součástí sestavy je už jen ToF senzor a LED blesk. Tělo telefonu je skleněné a pyšní se zvýšenou odolností vůči vodě a prachu.

Srdcem telefonu je čipset Qualcomm Snapdragon 888, spárovaný s 8 nebo 12 GB RAM. Úložiště má pak kapacitu 128 GB. O výdrž se stará akumulátor s kapacitou 5000 mAh. Telefon bude k dispozici v bílé a černé barvě u japonských operátorů NTT Docomo a SoftBank. Cenu zatím neznáme, bude zveřejněna až v červnu při zahájení prodeje.