Velká Británie míří k zákazu Huawei. Operátoři hrozí zhroucením sítě

Velká Británie od počátku patří k zemím, které v debatě okolo bezpečnostních rizik telekomunikačních zařízení Huawei stojí na straně čínského giganta. Spojené království tak počátkem roku navzdory svým tradičně blízkým vztahům s USA odmítlo vyřadit Huawei z budování 5G sítí, na což Američané reagovali prohlášením, že jsou rozhodnutím zklamáni.

V poslední době se ale začalo mluvit o tom, že britský premiér zřejmě mění názor. Podle nejnovějších zpráv by dokonce oznámení o stopce Huawei mohlo přijít již po úterním zasedání bezpečnostní rady UK.

Operátoři: Hrozí zhroucení sítě

Podle spekulací by mohlo oznámení obsahovat informaci, že nové vybavení Huawei bude muset přestat být instalováno do telekomunikačních sítí již ke konci roku. Odstranění stávajících technologií čínské firmy by pak muselo proběhnout už během roku 2023. To ale odmítají operátoři. Zástupci Vodafone a BT varovali britský parlament, že takový krok by mohl mít nedozírné následky.

Podle zástupců operátorů by byla potřeba minimálně pětiletá doba pro nahrazení veškerého vybavení způsobem, který negativně neovlivní uživatele. V případě rychlejšího zákazu podle operátorů dokonce hrozí, že by lidé přišli na několik dní o telefonní signál.

Operátoři dále zmiňují ztráty v řádech miliard liber, které by museli vynaložit na vynucenou náhradu zařízení Huawei. Šéfka britské pobočky Vodafone pak dále zmínila, že by sankce téměř jistě přinesly výrazné zpomalení rozvoje 5G ve Spojeném království. Provozovatelé sítí by totiž podle ní museli peníze investovat do restrukturalizace současné sítě, místo budování nové.

Názor na zákaz, či spíše jeho provedení, není jednotný ani ve vládní Konzervativní straně. Někteří politici prosazují mírnější politiku, která by nevyžadovala likvidaci funkčního vybavení. Huawei by tak z britské infrastruktury mizel postupně s tím, jak by končila životnost jednotlivých přístrojů.