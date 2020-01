Veletrh MWC přinese 4 nové Nokie. HMD chystá novou rodinu zařízení Originals

Už za necelý měsíc se otevřou brány tradičního barcelonského veletrhu MWC, kterého se zúčastní i finská společnost HMD Global. Za sice zatím na rozdíl od Sony nebo Lenova oficiální pozvánku na tiskovou konferenci neposlala, internetem ale kolují první informace o tom, jaká zařízení představí. Celkem se máme těšit na 4 nové telefony.

Vrcholem nabídky se stane Nokia 8.2, která se stane vůbec první Nokií s podporou sítí 5G. Nebude se ale jednat o vlajkový model (ten si HMD schovává na později), Nokii 8.2 má pohánět čipset vyšší střední třídy Qualcomm Snapdragon 765. Telefon má přijít s 6 GB RAM a 128GB pamětí, existovat bude i limitovaná edice v kombinaci 8/256 GB.

Nokii 8.2 bude reprezentovat pOLED nebo LCD displej bez rámečků, selfie kamera s rozlišením 32Mpx má být schována ve výsuvném motorizovaném modulu. Telefon má dále dostat 3 500mAh akumulátor, čtečku otisků prstů a překvapivě i sluchátkový jack. Cena je odhadována na 459 EUR (asi 11 600 korun).

Druhý chystaný telefon bude patřit do střední třídy, jeho motorem se má stát čipset Qualcomm Snapdragon 632. Nokia 5.2 má disponovat 6,2“ displejem, 8Mpx selfie kamerkou a duálním fotoaparátem v konfiguraci 16 + 8 Mpx.

Telefon bude k dispozici ve dvou paměťových variantách – 3/32 a 4/64 GB, na výběr také bude ze tří barevných variant – tmavě modré, zelené a bílé. Nokia 5.2 má být dostupná za částku 169 EUR (asi 4 300 korun).

Nejlevnějším smartphonem nové nabídky HMD má být low-endový model Nokia 1.3 běžící na platformě Android Go Edition. Telefon má disponovat základní výbavou postavenou na čipsetu od MediaTeku a 1 GB RAM. Pro ukládání dat poslouží vnitřní paměť s kapacitou 8 GB, kterou bude bezpochyby možné rozšířit paměťovou kartou. Hlavní fotoaparát má mít rozlišení 13 Mpx, selfie kamerka bude mít 5 Mpx. Cena telefonu je odhadována na 79 EUR (asi 2 tisíce korun).

Poslední chystaný telefon má spadat do chystané edice Original Series, kterou produktový manažer HMD Juho Sarvikas naznačil už na začátku letošní roku.

This is the 4th year I buy new shoes in anticipation of #CES and #MWC and it looks like this will be the best year yet! Found this stunning pair of limited edition #adidas #originals. This can only mean that we should launch a new #nokia #original @nokiamobile 😉 #ChineseNewYear pic.twitter.com/JJmizUg3ke

— Juho Sarvikas (@sarvikas) January 4, 2020