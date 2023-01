Věděli jste, že vás za focení v Lidlu a dalších obchodech mohou vykázat?

V prodejnách supermarketů a obchodních domů se nesmí fotit ani natáčet

Pokud vytáhnete mobil a vyfotíte si zboží, mohou vás z obchodu vykázat

Za tímto nařízením je prý ochrana soukromí a snaha předejít krádežím

V roce 2023 máme mobilní telefon v kapsách všichni – co v kapsách, mnoho z nás jej nepustí z rukou. A to třeba ani při nakupování, kdy je důležitá koncentrace na zboží a na další zákazníky kolem. Neopatrná manipulace s telefonem však může vyústit v to, že vás z obchodu jednoduše vykážou.

Zákaz focení v obchodech

V prostoru prodejen jednotlivých řetězců supermarketů totiž platí zákaz fotografování a pořizování obrazových i zvukových záznamů za jakýmkoliv účelem. Obchody na to upozorňují v provozním řádu, který je většinou dostupný na oficiálních stránkách toho či onoho supermarketu, ale také ve zjednodušené formě piktogramů u vstupu do prodejny.

Pro server PrahaIN.cz odůvodnil toto nařízení tiskový mluvčí společnosti Lidl takto: „Toto nařízení je platné z více důvodů – z důvodu eliminace možných bezpečnostních rizik, kvůli ochraně osobních údajů našich zákazníků a také kvůli konkurenci.“

Ať už se vám vysvětlení může zdát lehce pofidérní, svůj důvod to má. Na prvním místě – obchodní řetězec nechce riskovat, že na území jeho prodejny dojde k porušování soukromí zákazníků tím, že je někdo bude bez dovolení fotit nebo natáčet.

Ale i bezpečnost je důležitým aspektem. Obsluha, která dodržování tohoto pravidla má kontrolovat, se zaměřuje zejména na „zákazníky“, kteří moc nenakupují a jen okatě fotí vše kolem sebe. Například včetně rozložení zboží do segmentů nebo umístění kamer. Pokud si fotíte jen konkrétní zboží za účelem nákupu, pravděpodobně vám nic nehrozí a obsluha vás nechá být.

Mohou vás z obchodu vyhodit

Co ale hrozí v případě, že vás prodavači nachytají, jak porušujete pravidlo o zákazu focení a natáčení? Nemohou vám samozřejmě sebrat telefon ani vás přinutit záznam smazat. Za porušování provozního řádu ale můžete být jednoduše vykázáni z prodejny – popřípadě na vás může být přivolána ochranka.

Samozřejmě, že jde o extrémní výklad případných rizik, se kterými ale v případě porušování pravidel musíte počítat. Provozovna podnikatele (v tomto případě supermarketu) je jeho prostorem podnikání, kde musí být nastavená jasná pravidla. Jejich vymáhání je na samotném podnikateli, musí však souznít se zákony České republiky.

Vyzkoušeli jsme to sami!

Osobně jsme se do prodejny Lidl vypravili (konkrétně v pražském obchodním centru Bořislavka), abychom situaci ověřili. Při letmém focení zboží si vás obsluha skutečně ani nevšimne. V jednom případě dokonce prodavač na prodejně na naši otázku ohledně zákazu focení opáčil, že o něm neví.

Stejná situace, tedy oficiální zákaz focení i natáčení, platí i v dalších běžných supermarketech: Tesco, Globus, Billa nebo třeba Albert. Redakci SMARTmania.cz to potvrdili operátoři na zákaznických linkách jednotlivých obchodů.

Co víc, server mobil.idnes.cz již v roce 2009 na toto nařízení upozorňoval a uváděl, že zákaz se týká i dalších obchodů, nejen supermarketů. Fotit se prý nesmí v prodejnách s oblečením, obuví nebo knihami, jak tehdy potvrdili zástupci společností New Yorker, Reserved a Neoluxor.

Existují však nějaké výjimky. Fotit i natáčet samozřejmě mohou zaměstnanci firmy (například pro účely reklamy nebo interní pracovní komunikace). Provozní řád v tomto ohledu platí výhradně pro zákazníky. Další výjimkou jsou veřejnoprávní subjekty, jak uvádí dTest.cz: „Jiná situace je samozřejmě u veřejnoprávních subjektů, jakými jsou například Česká obchodní inspekce, nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa. Takové subjekty mají pravomoc vyplývající ze zákona si prostory, a zejména porušení povinností prodejce, v jeho provozovně dokumentovat.“