Věděli jste, že téměř polovina Čechů neodloží mobil ani u štědrovečerního stolu?

Závislost na chytrém telefonu je jedním z výrazných problémů dnešní doby. Výjimkou nejsou ani chvíle, které přímo vybízejí ke společné interakci, jako je návštěva hospody či společná večeře. Samsung se proto rozhodl uskutečnit výzvu #SklapniMobil, která má zájemcům pomoci s digitálním detoxem, obzvláště v období vánočních svátků.

Před spuštěním projektu #SklapniMobil udělal Samsung v České republice průzkum na vzorku 1100 respondentů ve věku 18 až 65 let. Ten ukázal, že zvláště mladá generace (18–26 let) vnímá svůj vztah k mobilu problematicky – například 71,5 % z nich s ním tráví více času, než by chtěli. Na otázku, jestli mívají mobil na dosah ruky i u štědrovečerního stolu, odpovědělo pozitivně 46,2 % mladých.

„Téma digitální pohody nebo rovnováhy je tedy rozhodně aktuální – a potvrzuje to i zájem veřejnosti o výzvu #SklapniMobil, který nakonec předčil všechna naše očekávání. Jako výrobce telefonů, které v Česku aktuálně používají téměř 4 miliony lidí, chceme tímto adventním kalendářem především popřát všem klidné a technologiemi nerušené Vánoce,“ komentuje Tereza Vránková, ředitelka marketingu a komunikace Samsungu pro Česko a Slovensko.

Adventní kalendář zdravého používání mobilu #SklapniMobil pomohli připravit odborníci – koučka digitálního detoxu Aneta Baklová, adiktolog Adam Kulhánek a psycholog Marek Madro. Ambasadory výzvy se stali influenceři a osobnosti z Česka i Slovenska, například zpěvačka Emma Drobná, herec Lukáš Hejlík nebo moderátor Sajfa.

Výzva #SklapniMobil trvá až do 23. prosince

Adventní kalendář je dostupný na webu SklapniMobil, kde je možné prohlédnout si jednotlivé výzvy a zaregistrovat se ještě k odběru těch posledních. Kdo tak učiní do rána 23. prosince, může se dostat do posledního slosování o telefon, který lze díky ohebnému displeji snadno „sklapnout“ – Samsung Galaxy Z Fold 3.