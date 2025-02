Vědci z Berkeley hackli AI DeepSeek R1 Zero, vyšlo je to na pouhých 30 dolarů

Klíčové vlastnosti DeepSeek se povedlo replikovat se směšnými náklady ve výši 30 dolarů

Ukazuje se, že i malé modely, jsou schopné pokročilého uvažování

Tyto malé modely je dokonce možné spustit i na chytrém telefonu

DeepSeek už jednou otřásl světem umělé inteligence, když způsobil burzovní propad o více než bilion dolarů během jednoho odpoledne. A teď je tu další bomba – tým vědců z univerzity Berkeley v Kalifornii dokázal replikovat klíčové technologie DeepSeek R1 Zero za pouhých 30 dolarů (cca 750 Kč). Co to ale v praxi znamená? Mění se pravidla hry? Možná ne, ale rozhodně je to něco, co stojí za pozornost.

AI za pár drobných? Ano, opravdu!

Tým z Kalifornské univerzity Berkeley AI Research dokázal něco, co bylo ještě nedávno nemyslitelné. S minimálními zdroji postavit funkční repliku klíčových principů DeepSeek R1 Zero. Výsledky zveřejnili na GitHubu, kde si každý může stáhnout kód, otestovat ho a zažít vlastní „aha moment“ za méně než 30 dolarů. Ano, přesně tak – cena jedné večeře a můžete experimentovat s tím, co bylo dříve dostupné jen pro gigantické AI laboratoře.

Revoluce v posilovaném učení

DeepSeek R1 Zero přinesl samoučící se model, který získává emergentní schopnosti bez explicitního programování. Model si sám nachází efektivní strategie řešení problémů díky využití posilovaného učení (RL – reinforcement learning). Co je na tomto výzkumu fascinující, je fakt, že se tento efekt objevil už u modelu s pouhými 1,5 miliardami parametrů.

Pro srovnání – malé modely mají 7 miliard parametrů, střední modely 70 miliard a velké modely přes 400 miliard parametrů. GPT-4o, i když přesná čísla nejsou známa, se odhaduje na 1,7 bilionu parametrů. To znamená jediné: emergentní schopnosti AI se začínají projevovat v mnohem menších modelech, než se dříve myslelo.

Jedním z největších přínosů tohoto průlomu je extrémní zlevnění výpočtů. Dnes to stojí 30 dolarů, ale podle odhadů Daria Amodeie náklady na výpočty klesají až čtyřikrát ročně. Co to znamená? Dnes takový výpočet vyjde na 30 dolarů, příští rok na 8 dolarů a za dva roky možná jen na 2 dolary nebo méně. AI se tak přibližuje bodu, kdy nebude doménou jen velkých korporací, ale i jednotlivců, startupů a akademických týmů s minimálním rozpočtem.

Testování: AI se sama učí počítat

Výzkumníci testovali svůj model na hře Countdown, kde je úkolem vytvořit matematickou rovnici s daným výsledkem. Nejprve model náhodně házel odpovědi, postupně začal chápat strukturu úkolu a nakonec vyvinul efektivní strategie hledání a ověřování výsledků. Bez explicitního programování se tak naučil řešit složité problémy, což ukazuje sílu reinforcement learningu.

Jediným omezením zatím je, že model byl testován pouze na matematických úlohách. Otevřenou otázkou zůstává, zda bude podobně efektivní i u jiných typů problémů.

AI se začíná učit sama, co bude dál?

Jedním z velkých AI témat posledních let je tzv. intelligence explosion – tedy bod, kdy AI začne sama sebe zlepšovat rychleji, než to dokážou lidé. Dříve to byla jen teorie, ale s každým dalším skokem v posilovaném učení se zdá, že tento moment není tak daleko.

Podle Leopolda Aschenbrennera by se některé modely mohly stát lepšími než lidé ve většině úkolů už kolem roku 2026–2027. A pokud se potvrdí, že i malé modely mohou získávat emergentní inteligenci, může se tento proces ještě urychlit.

Budoucnost? Malé, specializované AI modely

Pokud se ukáže, že malé modely dokážou vyvinout superinteligenci v konkrétních oblastech, může to znamenat přechod od obřích univerzálních modelů k levným specializovaným AI. Představte si lékařskou AI, která za pár dolarů dokáže přesně diagnostikovat pacienty, právní AI, která dokáže rychle a levně analyzovat smlouvy, personalizované asistenty, kteří se přizpůsobí přesně vašim potřebám, nebo automatizované AI konzultanty, kteří nahradí celé týmy v různých odvětvích.

Konečný výsledek? Kdokoliv si může vytvořit vlastní superinteligenci pro svůj specifický úkol.

Tohle je teprve začátek

Replikace DeepSeek R1 Zero za 30 dolarů není jen technologickým experimentem, ale ukázkou, kam se AI může v blízké budoucnosti ubírat. Pokud bude tento trend pokračovat, můžeme být svědky exploze levných, specializovaných a extrémně výkonných modelů. AI už možná nepotřebuje být obrovská. Stačí, aby byla chytrá. A pokud tohle všechno zvládneme s rozpočtem na večeři pro dva, co přijde dál?