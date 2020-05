Vědci vyvinuli unikátní prodyšný materiál. Lze jej nosit a ovládat z něj elektroniku

Akademici z North Carolina State University vyvinuli ultratenký elektronický prodyšný materiál, který by jednou mohl najít uplatnění v oblasti biomedicínských technologií a nositelné elektroniky. Aby jej prověřili v praxi, vytvořili nositelný rukáv a použili jej k ovládání tetrisové hry.

K vyvinutí materiálu, tenkého pouhých několik mikrometrů, použili vědci techniku zvanou Breath Figure (jde o metodu používanou k vytváření porézních vrstev z šablon s vodními kapkami). Vytvořili roztažitelnou polymerovou vrstvu s rovnoměrně rozloženými otvory, poté ji ponořili do roztoku plného stříbrných nanodrátů a následně materiál tepelně vylisovali, aby nanodráty utěsnili.

Výhody prodyšné nositelné elektroniky

Prodyšná nositelná elektronika by měla být na rozdíl od neprodyšných alternativ pohodlnější a méně dráždit kůži (protože umožňuje vypařování potu). Tvůrci materiálu věří, že by mohl být použit k vytvoření na kůži nasaditelných suchých elektrod, což by mohlo otevřít cestu k novému využití elektrokardiografie a elektromyografie. Kromě toho by se mohl uplatnit v oblasti rozhraní člověk-stroj (viz zmíněný rukáv jako herní ovladač).

Před pár lety výzkumníci ze stejné univerzity testovali techniku zvanou depozice atomárních vrstev, pomocí níž vytvořili tkaninu schopnou vést elektrický proud. I když nový projekt je stále ve fázi prototypování, ukazuje, jak daleko oba univerzitní týmy a výzkumná komunita v oblasti nositelné elektroniky jako celek došly.