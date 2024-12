Vědci varují: připravte se na výrazný vzestup turbulencí v letecké dopravě, může za to globální oteplování

Turbulence během letu mohou do roku 2050 vzrůst až o 170 procent

Tzv. Jet streamy se stávají silnějšími, méně stabilními a nepředvídatelnými

Změna klimatu možná ukončí éru levného létání

Letecká doprava se stala symbolem rychlosti, pohodlí a technologického pokroku. Nicméně poslední dobou se zdá, že letadla prodělávají větší množství turbulencí, než je zvykem. Jak je to možné? Vědci varují, že viníkem může být změna klimatu. Důkazy o těchto změnách se objevují především na trasách přes severní Atlantik. Severní Atlantik je středobodem transatlantické letecké dopravy, spojující severní Ameriku a Evropu. Jet streamy, které v této oblasti dominují, výrazně ovlivňují letové trasy a do značné míry určují efektivitu, náklady a bezpečnost leteckého provozu.

Co jsou to turbulence?

Turbulence vzniká, když letadlo narazí na nepravidelné proudění vzduchu. To může být způsobeno střetem různých mas vzduchu, geografickými překážkami jako hory nebo změnami v teplotě a tlaku. Největším postrachem pilotů i pasažérů je však tzv. turbulence typu CAT (clear-air turbulence). Tento druh turbulencí se objevuje bez varování, protože není spojen s viditelnými jevy, jako jsou mraky nebo bouřky. Pro posádku je to jako náraz do neviditelného výmolu.

Proč turbulencí přibývá?

Podle nejnovějších výzkumů je klimatická změna klíčovým faktorem za narůstající frekvencí i intenzitou turbulencí. S rostoucími globálními teplotami se atmosféra stává méně stabilní. Klíčovou roli hrají změny v proudění jet streamů, což jsou rychlé proudy vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry, na něž se piloti spoléhají při plánování tras. Tyto proudy jsou nyní nejen silnější, ale také méně předvídatelné. Při zvýšeném výskytu turbulencí jsou často obsazeny nižší nebo vyšší letové hladiny, což může omezit kapacitu vzdušného prostoru, zejména na rušných trasách.

CAT je specifický druh turbulencí, který se vyskytuje ve vyšších vrstvách atmosféry, obvykle ve výšce letových drah komerčních letadel (8–12 km nad zemí). Na rozdíl od běžných turbulencí spojených s viditelnými jevy, jako jsou bouřkové mraky či frontální systémy, je CAT zrádná svou „neviditelností“.

Jet streamy jsou rychlé proudy vzduchu, které se pohybují ve výškách kolem 10 km, tedy v oblasti, kde létá většina komerčních letadel. Tyto vzdušné řeky vznikají na rozhraní mezi teplejším tropickým vzduchem a chladnějším polárním vzduchem, kde teplotní rozdíly vytvářejí gradient tlaku, který pohání proudění vzduchu.

S oteplováním atmosféry však dochází k některým změnám. Prvním rozdílem je menší teplotní kontrast. Zatímco arktické oblasti se oteplují rychleji než tropické, rozdíl mezi teplotami v těchto zónách klesá. To paradoxně způsobuje vyšší nestabilitu, protože jet streamy se začínají „vlnit“ a mění svůj průběh. Další problém je měnící se rychlost. Některé části jet streamů mohou zesilovat, což vytváří ostré hranice mezi rychle proudícím vzduchem uvnitř jet streamu a pomalejším vzduchem v okolí. Tato prudká změna rychlosti a směru vzduchu na okrajích jet streamů je hlavní příčinou CAT.

Silnější a nepravidelnější jet streamy tak zvyšují riziko turbulence nejen v místech jejich výskytu, ale i v širších oblastech atmosféry, které jsou těmito změnami ovlivněny.

Množství turbulencí možná vzroste až o 170 %

Prognózy ukazují, že počet turbulencí by v této oblasti by mohlo vzrůst do roku 2050 o více než 110–170 %. Tento dramatický nárůst znamená, že letadla budou častěji nucena čelit neočekávaným otřesům, což může vést k vyššímu počtu zranění pasažérů a potenciálně i ke strukturálnímu poškození letadel. Odhaduje se, že letecký průmysl USA stojí ročně turbulence až 11 miliard Kč. Další problémem v případě takového nárůstu budou i ceny letenek.

Aby se letecké společnosti vyhnuly oblastem s vysokým rizikem turbulencí, mohou být nuceny plánovat delší trasy, což zvýší spotřebu paliva a prodlouží dobu letů. To nejen zvyšuje provozní náklady, ale také přispívá k vyšším emisím skleníkových plynů, což dále zhoršuje klimatickou krizi. Zvýšený výskyt turbulencí může vést ke zpožděním, která ovlivní celý letecký systém, zejména v oblasti severního Atlantiku, kde je hustota provozu nejvyšší. Jenom mezi lety 1979 a 2020 vzrostl výskyt turbulencí na trasách přes severní Atlantik o 55 %

I když je severní Atlantik nejčastěji studovanou oblastí, podobné změny lze pozorovat a očekávat i v jiných částech světa. Atmosférické procesy spojené s klimatickou změnou mají globální dopady, což znamená, že žádná část vzdušného prostoru nezůstane nedotčena. Na trasách přes Tichý oceán, které spojují Asii, Severní Ameriku a Austrálii, jsou jet streamy rovněž klíčové. S jejich zesilováním a destabilizací může v této oblasti dojít k obdobnému nárůstu CAT. To je obzvláště významné, protože tyto trasy často zahrnují dlouhé úseky nad oceánem, kde je omezená možnost alternativních tras.