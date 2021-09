Vada nebo vlastnost? Displej iPadu mini 6 trpí „želé efektem“

Apple v minulém týdnu začal prodávat nedávno představený iPad mini 6. generace, který přinesl několik viditelných mezigeneračních změn, zejména dostal větší 8,3“ displej s tenčími symetrickými rámečky. Bohužel právě zobrazovač na sebe přitáhl nechtěnou mediální pozornost, neboť si první uživatelé nového iPadu mini začali všímat jedné jeho nepříjemné vlastnosti.

Pokud si na displeji nového iPadu mini otevřete v režimu na výšku například webovou stránku a začněte ji posouvat, celý obsah na displeji rozechvěje jako by byl z želatiny. Tento jev není ničím novým, „želé efekt“ se vyskytl i v minulosti u jiných zařízení, ovšem dle všeho je u nového iPadu výrazně znatelnější. Jeho projevy si můžete prohlédnout v následujícím zpomaleném videu od Dietra Bohna z magazínu TheVerge.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021