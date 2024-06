V Tesle zakážu používat iPhony! iOS 18 je kvůli ChatGPT bezpečnostní hrozbou, varuje Musk

Včerejší den se nesl ve znamení softwarových novinek od Applu, které prezentoval v rámci úvodní keynote vývojářské konference WWDC. Patrně největší pozornost vzbudilo odhalení umělé inteligence Apple Intelligence, s pomocí které se gigant z Cupertina chystá stáhnout náskok konkurence. Co bylo ještě větším překvapením je fakt, že kromě vlastní AI budou zařízení od Applu využívat také ChatGPT, ke které budou mít uživatelé přístup zcela zdarma. To se nicméně všem nelíbí, v čele s excentrickým miliardářem Elonem Muskem.

Ten nejenže z novinky není nadšený, ale integraci umělé inteligence od OpenAI považuje za „nepřijatelné narušení bezpečnosti“ a pohrozil zákazem používání zařízení od Applu ve svých firmách, včetně Tesly, SpaceX či sociální sítě X (dříve známé jako Twitter). Miliardář dále uvedl, že návštěvníci budou muset při příchodu do jeho firem odevzdat své telefony Apple, přičemž zařízení budou uložena ve Faradayově kleci.

And visitors will have to check their Apple devices at the door, where they will be stored in a Faraday cage

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024