V Nintendu zřejmě vzniká vylepšená verze oblíbené Zeldy. Dočkáme se jí na Switch 2?

Známý leaker s přezdívkou Midori naznačil, že v Nintentu vzniká záhadný projekt s kódovým označením U-King-O

Mohlo by se jednat o vylepšenou verzi oblíbeného dílu Zeldy s podtitulem Breath of the Wild z roku 2019

Původní hra měla krycí název U-King, zatímco přípona „O“ se v databázích objevila vůbec poprvé

Oceňovaná série The Legend of Zelda si na konzoli Nintendo Switch odbyla plnohodnotnou premiéru už v roce 2017. Hra s podtitulem Breath of the Wild se nejen prakticky okamžitě stala velkým hitem (v roce 2023 měla na svém kontě přes 33 milionů prodaných kopií), ale zároveň položila základy loňskému, neméně úspěšnému pokračování s názvem Tears of the Kingdom. Není proto až tak překvapivé, že bychom se v budoucnu mohli dočkat vylepšené verze pro chystanou konzoli Switch 2.

Krycí jména

Vyplývá to náznaků známého informátora, který na sociální síti X vystupuje pod přezdívkou Midori. Ten ve svém příspěvku poznamenal, že v Nintendu vzniká neznámý projekt s kódovým označením U-King-O, který by se mohl pojit právě s očekávaným nástupcem kapesní konzole. Spekulaci následně přiživil uživatel s přezdívkou Skupper93653, který připomněl, že U-King byl krycí název právě pro hru Breath of the Wild, zatímco s příponou „O“ se u Nintenda doposud nesetkal.

This is an enhanced version of Breath of the Wild. Breath of the Wild's codename is U-King. For Switch 1 ports, Nintendo likes to add on the suffix -S to a game's codename, but this one has a -O suffix which they have never used before. I think this is for the successor. — Skipper93653 (@Skipp93653) May 12, 2024

Sen o 60 FPS

O přímé či alespoň pevněji podložené potvrzení se pochopitelně nejedná, byť by nás vydání vylepšené verze Breath of The Wild příliš nepřekvapilo – ostatně většina her z konzole Wii U (předchůdce Switche) se dříve či později na Switchi objevila. A co si budeme povídat, k vylepšené verzi jedné z nejlepších her ze série Zelda bychom se moc rádi vrátili. Obzvláště pak při představě, že bychom si výpravu do Hyrule mohli zopakovat třeba v 60 FPS a 4K rozlišení.

Závěrem připomeňme, že se nejedná o první náznak. O existenci projektu se mezi fanoušky diskutovalo už po skončení loňského ročníku herního veletrhu Gamescom, na kterém japonská společnost za zavřenými dveřmi údajně prezentovala možnosti nového Switche právě i na vylepšené Zeldě.