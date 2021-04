V létě do Chorvatska. Europoslanci schválili podobu covid pasu

Cestování do jiného státu je zase o něco blíže. Po více než roce od vypuknutí pandemie COVID-19 odhlasovali europoslanci na středeční schůzi verzi návrhu digitálních očkovacích průkazů, kterou následně budou schvalovat členské státy. Pokud půjde všechno dobře, konečné potvrzení by se mohlo odehrát už v červnu. To by pro občany Evropské unie znamenalo alespoň trochu „normální“ léto.

Dokument by měl obsahovat data o očkování, o provedeném testu na COVID-19, případně o protilátkách v krvi po prodělané nemoci. Vzhledem k tomu, že v každém státu jsou jiné podmínky testů i očkování, měl by finální dokument sloužit pro „odpuštění“ povinné karantény nebo testů po příjezdu do jiné členské země.

Plán pro digitální zelené certifikáty představila Evropská komise už v polovině března. Ačkoli se mluví o digitálním certifikátu, k dispozici bude také papírová podoba. Certifikát by měl fungovat na principu QR kódu, který ponese informace o cestujícím jak v jazyce jeho domovské země, tak v angličtině, která je lingua franca dnešního světa.

Přestože „covidové pasy“ se mají využívat primárně pro Evropskou unii, certifikát by mohl platit i v zemích, jako je Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko, tedy v zemích Evropského hospodářského prostoru. V našich končinách by se měly využívat primárně při vstupu do divadla, na koncert nebo do restaurace.