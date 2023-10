V Chorvatsku objevili podzemní jezero s horkou vodou. Vznikne zde geotermální elektrárna

V hloubce 2,4 km bylo nalezeno podzemní jezero s vodou o teplotě 142 °C

Chorvatsko se chystá zdroj využít pro výrobu energie. Elektrárna má mít výkon 16 MW

V roce 2019 byla spuštěna podobná elektrárna Velka Ciglena s výkonem 10 MW

Chorvatská státní energetická společnost Bukotermal potvrdila přítomnost velkého zdroje geotermální energie na severu země poblíž hranic s Maďarskem. Konkrétně se jedná o oblast Lunjkovec – Kutnjak, kde se v hloubce 2,4 km nachází podzemní jezero s horkou vodou o průměrné teplotě 142 °C.

Podle vyjádření představitelů Varaždinské župy je místo vhodné pro postavení geotermální elektrárny s výkonem 16 MW, což by mělo představovat zdroj energie pro desetitisíce domácností na severu Chorvatska. Už nyní bylo do projektu zainvestováno asi 2,5 milionu eur. Celý projekt výstavby elektrárny by ale podle ředitele společnosti Bukotermal měl vyjít na zhruba 50 milionů eur.

Chorvatsko jen před pár dny udělilo pět nových licencí na průzkum geotermálních firmám z Chorvatska, Velké Británie a Turecka. V několika oblastech na severu země je k tomuto účelu využíváno také již existujících vrtů, které vznikly v minulosti kvůli těžbě ropy a plynu. Nyní se balkánská země snaží odpoutat od fosilní energie a hledání geotermálních zdrojů věnuje větší množství energie i peněz.

Geotermální zdroje mohou zajistit až třetinu celkové spotřeby Chorvatska

Dává to smysl. Chorvatsko se stejně jako Maďarsko a Slovinsko nachází v geologické oblasti Panonské pánve. V těchto místech je výrazně tenčí zemská kůra, takže horkou geotermální vodu můžeme nalézt již pár kilometrů pod povrchem. V kontextu Evropy tohoto zdroje energie nejvíce využívá Itálie, která má geotermální elektrárny o výkonu 915 MW. S výkonem 38 MW následuje Německo a Portugalsko je s 30 MW třetí. Ačkoliv v Chorvatsku se zatím jedná o zanedbatelný výkon, podle tamní vlády by geotermální zdroje mohly zajistit až třetinu potřebné energie v zemi.

Přestože Chorvati horkou vodu využívají například k vytápění, geotermální elektrárny v zemi zatím moc rozšířené nejsou. První z nich byla spuštěna do provozu teprve v roce 2019. Nese název Velika Ciglena a má výkon 10 MW, což vystačí na pokrytí průměrné spotřeby 29 tisíc domácností. Technologii elektrárny dodala italská společnost Turboden. Vrt v hloubce 2 km přivádí horkou vodu na povrch, kde pára pohání turbíny a ochlazená voda poté putuje zpět do hlubin.

Geotermální energie je jedním z nejspolehlivějších obnovitelných zdrojů. Není ovlivňována počasím a energii generuje v podstatě nonstop. Na druhou stranu jsou nové vrty velmi drahé, takže se nabízí využití starších vrtů, jako to nyní probíhá v Chorvatsku. Společnost Bukotermal by v následujícím půlroce měla přijít s plánem, jak ono místo využije. Předpokládá se výstavba jedné nebo více geotermálních elektráren, která by měla začít zhruba do dvou let.