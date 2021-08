V Call of Duty: Vanguard se vypravíte do alternativní historie. Nacistům půjdete po krku i po konci války

Množící se spekulace a úniky o novém díle Call of Duty přeťalo oficiální oznámení, které potvrdilo, že letošní díl ponese podtitul Vanguard. Na hře pracují vývojáři ze studia Sledgehammer Games.

Hra dorazí v listopadu

Chybět nebude integrace s režimy Zombies a Warzone ani příběhová kampaň, která hráče zavede do alternativní verze druhé světové války. Na pultech obchodů se titul objeví 5. listopadu, a to na PS4, PS5, Xboxu One, Xboxu Series X/S a PC.

Projekt Fénix

Hlavním těžištěm novinky bude již zmíněná příběhová kampaň pro jednoho hráče, která z vícero perspektiv odvypráví počátky speciální jednotky Task Force One. Na příběhu spolupracuje také autor vědeckofantastické literatury Tochi Onyebuchi. Tvůrci slibují, že přinesou nepříliš známé příběhy hrdinů rozličných národností, kteří fiktivní speciální jednotku zformovali. Příběh by se měl točit kolem snahy spojeneckých sil překazit tajný projekt Fénix, jehož cílem je ustanovit Hitlerova následovníka.

Reveal Trailer | Call of Duty®: Vanguard

Jednotlivé postavy mají předobraz ve skutečných osobnostech druhé světové války, mezi něž patří sovětská odstřelovačka Lyudmila Pavlichenková, která se bude ve hře jmenovat Polina Petrovová.

Warzone dostane novou mapu

Kromě kampaně samozřejmě nemůže chybět ani multiplayer, který hned od vydání nabídne dvacítku map a několik herních režimů včetně Champion Hill, v němž se proti sobě postaví dva jednotlivci, případně dva dvoučlenné či trojčlenné týmy. Součástí hry budou i populární zombíci, jejichž vývoj dostalo na starost sesterské studio Treyarch, které jejich příběh propojí s událostmi z loňského Black Ops Cold War.

Nové mapy se dočká rovněž oblíbený spin-off Warzone, který pro změnu vyvíjí studio Raven Software. Aktualizace populární battle-royale odbočky zahrne i zbrusu nový systém proti cheatování.