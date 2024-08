Uživatelé se bouří: OpenAI chce zavést vodoznak pro ChatGPT

Tvůrci ChatGPT prý interně řeší jak vydat dávno připravenou technologii vodoznaku

Vodoznak by potenciálně pomohl s plagiátorstvím a dezinformacemi

Až 30 % uživatelů ChatGPT prý ale něco takového odmítá

V OpenAI to prý zase interně vře. Na vině má být údajně zatím nezveřejněný nástroj pro detekci textu generovaného umělou inteligencí, tedy v podstatě jakýsi „vodoznak“ pro text.

Jak na identifikaci AI obsahu?

Přestože je technologie údajně velmi přesná a může se pochlubit až 99,9% účinností, obavy z možného zneužití a negativního dopadu na uživatele vedly k opatrnému přístupu a možné vydání nástroje pro širokou veřejnost brzdí.

Technika vodoznaku, kterou si v OpenAI sami vyvinuli, jemně upravuje volbu slov tak, aby v generovaném textu vytvořila zjistitelný vzor. Mohlo by se tak jednat o nesmírně cenný nástroj pro pedagogy a další osoby, které se snaží identifikovat obsah vytvořený umělou inteligencí, zejména s ohledem na obavy o akademickou integritu a šíření dezinformací.

Firma se prý ale také obává možných nevýhod, v čele s odrazením uživatelů od používání ChatGPT, nebo odrazování od legitimního používání AI nástrojů pro uživatele využívající ChatGPT jako jazykového pomocníka.

Uživatelům se to nelíbí

Jedním z klíčových faktorů pro ono pomyslné sešlápnutí brzdy má být samotná zpětná vazba uživatelů ChatGPT. Průzkum OpenAI měl totiž ukázat, že téměř 30 procent uživatelů by v případě zavedení vodoznaku využívalo ChatGPT méně. Používají snad dotazování ChatGPT nějakým méně košer způsobem, a tím pádem by se báli, že je díky vodoznaku někdo plácne přes prsty?

OpenAI tak v současné době prý v rozkolu, kdy část zaměstnanců lobuje za to, aby byl vodoznak nezbytným krokem k řešení možného zneužití textu generovaného umělou inteligencí. Zatímco druhá část firmy prý případné plagiátorství zase tolik neřeší a snaží se zuby nehty vyhnout všemu, co by jakkoliv ohrozilo zisky.

Půjde to i jinak?

Společnost tak prý zkoumá alternativní metody, které mohou být pro uživatele méně rušivé, například vkládání metadat do textu, ale jejich účinnost zatím není tak jistá, jako onen vodoznak.

V reakci na zprávy o vodoznaku OpenAI potvrdila, že výzkum sice probíhá, ale zdůraznila „uvážlivý přístup“ vzhledem k jeho složitosti. OpenAI na svém webu zdůraznila, že je důležité zvážit rizika a přínosy, včetně možnosti obcházení ze strany škodlivých subjektů a nezamýšlených důsledků pro určité skupiny uživatelů. Firma prý také aktivně zkoumá metody, díky kterým by mohly být vodoznaky odolnější vůči neoprávněným zásahům a méně pravděpodobně stigmatizovaly určité skupiny uživatelů.