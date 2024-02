ChatGPT má geniální novinku, kterou u konkurence nenajdete. Učí se z vašich konverzací

Nová „paměť“ umožňuje ChatGPT učit se z uskutečněných konverzací

Uživatelé mají nad touto pamětí plnou kontrolu

Novinka od OpenAI je zatím ve fázi testování, do ostrého provozu se dostane brzy

Zapomeňte na doby, kdy jste museli svému digitálnímu asistentovi stále opakovat stejné informace pokaždé, když jste chtěli něco vyřešit. OpenAI přichází s poměrně revoluční novinkou pro svého chatbota ChatGPT – pamětí, která si ukládá detaily z vašich předchozích konverzací. A nebojte, o kontrolu nad tím, co si ChatGPT pamatuje, rozhodně nepřijdete.

Jak to funguje?

Představte si, že ChatGPT je jako váš oblíbený barista, který si pamatuje, že máte rádi své espresso s trochou mléka, aniž byste mu to museli pokaždé připomínat. Čím více s ChatGPT komunikujete, tím lépe si vás zapamatuje a vaše komunikace tak bude plynulejší a efektivnější. Třeba když mu řeknete, že ve vašich zápisech z jednání preferujete odrážky, ChatGPT to bude mít na paměti a příště vám ušetří mnoho času a naservíruje zápis přesně podle vašich představ.

Kdo drží otěže?

Výchozí nastavení paměti můžete kdykoliv změnit. Chcete, aby ChatGPT zapomněl, že jste majitelem kavárny v sousedství? Stačí říct. A pokud se rozhodnete, že chcete vymazat všechny vzpomínky, stačí pár kliknutí v nastaveních. Představte si to jako vymazání historie prohlížeče, ale pro vašeho AI asistenta. Otěže tedy stále drží koncoví uživatelé.

Dostupnost

OpenAI si klade za cíl učinit konverzace s ChatGPT co nejpřirozenějšími a nejužitečnějšími. Důvodem je samozřejmě boj o prvenství na poli AI chatbotů. Jistě není náhodou termín zveřejnění této novinky – jen pár dní po vydání nového modelu Gemini od Googlu, který představuje velkou konkurenci právě pro ChatGPT.

Tato novinka poskytující ChatGPT paměť je aktuálně ve fázi testování a je dostupná pro několik vybraných uživatelů, a to jak ve verzi 3.5, tak i v placené verzi 4 Plus. Spuštění do „ostrého“ provozu pro všechny uživatele je plánováno na nejbližší dobu.

Bezpečnost a soukromí

Přidání paměti do ChatGPT s sebou nese dodatečné otázky týkající se soukromí a bezpečnosti. OpenAI ujišťuje své uživatele, že s veškerými informacemi bude zacházet nanejvýš opatrně a s řádnou péčí. Bezpečí informací a opatření proti úniku citlivých informací jsou pro tvůrce prioritou. V ChatGPT rovněž bude možné spustit chat bez využití paměti, podobně jako kdybyste si ve webovém prohlížeči aktivovali anonymní režim.

Příklady využití: virtuální asistenti

Zapojení paměti do ChatGPT otevírá nové možnosti, jak AI využívat. Učitelé mohou získat asistenta pro přípravu lekcí přizpůsobených jejich stylu výuky, zatímco firmy mohou efektivněji spravovat projekty a schůzky. Nejenže si virtuální asistentka bude pamatovat, jaký druh kávy má šéf rád a s jistou dávkou automatizace ji včas objedná, ale osobní preferování formátu, délky interakcí nebo specifických témat otevírají zcela nové možnosti, které z ChatGPT učiní neocenitelný nástroj v našem digitálním světě.

Firmy začnou hledat cesty pro zefektivnění procesů a úsporu nákladů. Jednou z cest jsou „virtuální AI zaměstnanci“. Velice efektivně si totiž můžeme vytvořit osobní asistentku, firemního právníka, účetní, copywritera či BOZP specialistu. Tvorbou těchto virtuálních zaměstnanců na míru, či chcete-li AI asistentů, se zabývá i autor tohoto článku ze společnosti coaledu, z.ú., která se zaměřuje na IT vzdělávání, včetně umělé inteligence.

S příchodem novinky v podobě paměti do ChatGPT se otevírá nová éra komunikace s umělou inteligencí. Tato vylepšení nejenže zvyšují užitečnost tohoto AI asistenta, ale také naznačují budoucí směr, kterým se AI bude dál ubírat.