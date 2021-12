Uživatelé letos utratili za mobilní aplikace 3 biliony korun. Které vydělaly nejvíce?

Letošní rok se chýlí ke konci a blíží se čas bilancování. Ještě před začátkem roku 2022 vypustila svůj report analytická společnost SensorTower, která se každoročně soustředí na analýzu trhu s mobilními aplikacemi.

Mobilní obchody hlásí rekordní tržby

Přestože trh smartphonů kvůli polovodičové krizi a pandemii COVID-19 zažívá pokles, uživatelé v karanténě, izolaci či na home office utrácejí za aplikace více než v předchozích letech. V letošním roce například utratili za aplikace a hry 133 miliard dolarů, což jsou téměř 3 biliony korun. Jedná se o meziroční nárůst o 20 procent, přičemž větším dílem narostla útrata v obchodě Google Play. V absolutních číslech však stále vládne Apple App Store s téměř dvoutřetinovým podílem – uživatelé v něm utratili 85,1 miliardy dolarů, zatímco v obchodě Google Play „pouze“ 47,9 miliardy.

Nejstahovanější aplikací se stal TikTok

Co se oblíbenosti aplikací a her týče, jsou na tom obě platformy podobně – vládnou aplikace sociálních sítí a komunikační nástroje. Celkově nejstahovanější aplikací se v letošním roce stal TikTok, následovaný Facebookem, Instagramem, WhatsAppem a Messengerem. Počet instalací meziročně narostl o půl procenta; obchod Google Play zaznamenal 111,3 miliardy stažení, zatímco Apple App Store 32,3 miliardy. To opět dokazuje, že uživatelé jablečných zařízení jsou i přes menší zastoupení na trhu více ochotní za aplikace platit.

Což nás vede k další statistice, a to tržeb z konkrétních aplikací. Celkově nejvýdělečnější aplikací v letošním roce se stal TikTok, za ním pak následuje YouTube, Piccoma, Tinder a Disney+. V této oblasti se žebříčky na Google Play a App Store významně liší; zatímco na Androidu vládne Google One, na iOS nejvíce vydělává TikTok. V této aplikaci podle SensorTower v letošním roce uživatelé utratili neskutečných 2,3 miliardy dolarů (asi 51,6 miliardy korun).

Hrám vládne PUBG

Podobný žebříček agentura SensorTower vytvořila i pro mobilní hry. Za ně uživatelé v letošním roce utratili téměř 90 miliard dolarů, z toho 52,3 miliardy v App Store a 37,3 miliardy v Google Play. I když tržby z her meziročně vzrostly o 12,6 procenta, počty stažení celkově klesly o 1,6 procenta – na Androidu rostly, na iOS spadly o 15 procent.

Nejstahovanější hrou letošního roku se stala Garena Free Fire, následovaná Subway Surfers a PUBG Mobile. Zajímavé je, že v žebříčku nejstahovanějších her v rámci platforem se na prvních třech místech nenachází ani jedna stejná hra.

Co se tržeb z her týče, tak nejvíce peněz v letošním roce vydělala hra PUBG Mobile následovaná Honor of Kings a Genshin Impact. Druhá jmenovaná například vynesla svému studio tržby ve výši 2,9 miliard dolarů (asi 65 miliard korun).