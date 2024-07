Už žádné špehování! PrivacyLens brání zneužití dat z kamer, člověka zobrazí jako animovanou postavu

Inovativní kamerová technologie PrivacyLens chrání soukromí uživatelů chytrých zařízení s kamerami

PrivacyLens používá systém dvou kamer pro anonymizaci uživatelů

Kamera zobrazuje lidi bez obličeji, pouze jako animované postavy

V éře chytrých domácností jsou kamery běžnou součástí každodenního života. Velká část spotřebitelů nepřemýšlí o tom, co se děje s daty, která jsou shromažďována chytrými zařízeními, které disponují kamerou. „Ve většině případů se surový zvuk, obrázky nebo videa z těchto zařízení přenášejí na cloudové servery výrobců bez ohledu na to, zda jsou tato data skutečně potřebná pro koncovou aplikaci“ uvádí Alanson Sample, docent informatiky a inženýrství na Michiganské univerzitě a hlavní autor studie. Nová vychytávka PrivacyLens si klade za cíl řešit tento problém nechtěného sdílení vašich dat.

PrivacyLens se spoléhá na termokameru

PrivacyLens využívá dvě různé kamery které zajistí anonymitu uživatelům a zároveň umožnit aby chytrá zařízení mohla dála pracovat. Standartní kamera zachycuje obrazový záznam, to znamená detaily, tvary a pohyby objektů a lidí. Druhou důležitou součástí je termokamera, která měří infračervené záření, které vydávají všechny objekty a lidé v jejím zorném poli. Infračervené záření, zkráceně IR, je elektromagnetické záření s vlnovou délkou delší než viditelné světlo, ale kratší než mikrovlnné záření. Vnímáme ho jako teplo, proto se infračervené záření používá v infračervených lampách nebo například v termokamerách.

Termokamera detekuje tělesnou teplotu lidí, což umožňuje identifikovat místa, kde se lidé nacházejí a jak se pohybují, aniž by zaznamenávala jejich podrobné vizuální rysy. Velmi důležitá je spolupráce mezi oběma kamerami. Jakmile termokamera detekuje člověka, systém PrivacyLens nahradí podobu tohoto člověka generickým animovaným panáčkem.

Tento panáček nemá žádné identifikovatelné rysy (jako obličej nebo detaily oblečení), ale jeho pohyby odpovídají skutečným pohybům detekované osoby. To znamená, že kamera může sledovat, co se děje, ale bez zachycení skutečného vzhledu osoby. Příkladem může může být robotický vysavač, který stále může detekovat překážky a lidi, kterým se má vyhnout, aniž by bylo potřeba ukládat jejich skutečné vizuální rysy.