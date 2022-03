Už žádná extra aplikace? Google chce do Androidu integrovat detekci lokalizačních štítků

I když Apple lokalizační štítky nevymyslel, do značné míry tuto kategorii chytrého příslušenství zpopularizoval, když před rokem představil AirTagy. Google samozřejmě nechce zůstat pozadu a už nyní podle serveru 9to5Google implementuje podporu pro chytré štítky do systému Android. Ta by měla fungovat podobně jako aplikace Detektor sledování od Applu.

Na rozdíl od výše zmíněné aplikace má systémové řešení v Androidu obsáhnout hned několik používaných standardů. V kódu se objevily zmínky jak o populárním lokalizačním štítku Tile, tak i o AirTagu, byť pod kryptickým označením „ATag“. Zároveň se zde vyskytla také zmínka o „Finder tag“, přičemž v tuto chvíli není jasné, o co se konkrétně jedná.

Skenování lokalizačních štítků by mělo být implementováno ve službách Play. Poslední verze s číslem 22.12.13 při pokusu o naskenování štítku odkazuje na „neznámé štítky“, nicméně do budoucna by měl systém ve výchozím stavu umět detekovat ty nejpoužívanější.

Tato služba je nicméně stále ve vývoji a vznáší se kolem ní spousta otázek. Tou hlavní je, na jakém principu bude vyhledávání štítků fungovat. Zatímco v případě AirTagu či Tile je nutné přímo v aplikaci zahájit hledání, v případě iOS probíhá detekce automaticky díky technologii UWB, kterou už nyní nabízí celá řada zařízení s Androidem.