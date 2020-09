Už je to téměř jisté: letošní iPhony nedostanou displeje s vyšší obnovovací frekvencí

Na letošní iPhony si musíme počkat déle než v minulých letech, jejich premiéra se patrně odehraje až v příštím měsíci. Apple celkem představí 4 nové modely – dva základní, dva s přídomkem Pro. Dosud se hojně spekulovalo, zda alespoň některé z nich dostanou displeje s vyšší obnovovací frekvencí (90 nebo 120 Hz), avšak donedávna v této věci neměl jasno ani sám Apple. Nyní ale v Cupertinu padlo definitivní rozhodnutí.

Dva nejpřesnější informátoři z Apple tábora Jon Prosser a Ming-Chi Kuo se v minulých dnech shodli na jednom – u letošních iPhonů si musíme vystačit s 60Hz displeji. Apple sice testoval obě varianty, avšak do sériové výroby nakonec variantu d6x se 120Hz panelem neposlal.

120hz (codename: d6x) didn’t make mass production 😞

*now* you can give up

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020