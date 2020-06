Úvodní keynote WWDC bude našlapaná novinkami. Uložte si do kalendáře tento termín

Kvůli pandemii COVID-19 byla letos zrušena fyzická podoba tradiční vývojářské konference Apple WWDC, dočkáme se „pouze“ její online obdoby. Vývojáři mohou mít radost, neboť akce bude oproti předchozím letům bezplatná, zažitý scénář se přitom pravděpodobně příliš měnit nebude.

WWDC bude letos pěkně bohaté na novinky

Dočkáme se například tradiční úvodní keynote, na které vedení Apple shrne všechny důležité novinky týkající se nejen jablečných operačních systémů. Úvodní keynote bude streamována z Apple Parku v Cupertinu (bez účasti novinářů), a to 22. června v 19:00 našeho času.

Letošní WWDC se rozhodně vyplatí sledovat, neboť podle posledních zvěstí se máme opravdu nač těšit. Apple se údajně chystá oznámit přechod platformy macOS z procesorů od Intelu na vlastní čipsety postavené na architektuře ARM. Těšit se také můžeme na nový hardware, konkrétně zbrusu nové all-in-one počítače iMac.

Apple bude úvodní keynote streamovat nejen na své webové stránce a skrze Apple TV, ale údajně i na YouTube. Mezi 23. a 26. červnem se pak budou odehrávat samostatné konference s vývojáři, pro které Apple připravuje zbrusu nové diskuzní fórum. To by mělo být spuštěno ještě před WWDC, a to příští týden 18. června.