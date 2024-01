Unikly parametry fotoaparátu Xiaomi 14 Ultra. Dostane fotočip od Sony

Xiaomi do modelu 14 Ultra plánuje nasadit 1″ fotočip od Sony

Bylo by jedním z prvních výrobců, kteří využijí špičkový fotočip ve svém zařízení

Více informací se snad dozvíme v polovině letošního roku

Čínská společnost Xiaomi se nezaměřuje jen na cenově dostupná zařízení, ale své zástupce má také mezi nejvybavenějšími smartphony současnosti. Akutálním vlajkovým modelům s pořadovým číslem 14 nicméně stále chybí dlouho očekávaný model Ultra, který by měl nabídnout nekompromisní výbavu a to nejlepší, co si Xiaomi představuje pod pojmem smartphone. Zatímco na představení stále ještě čekáme, internetem se šíří spekulace, která se týká parametrů hlavního fotoaparátu. A rozhodně nepůjde o žádné ořezávátko.

Nejlepší fotočip na trhu

Podle leakera s přezdívkou ZionsAnvin, který působí na sociální síti X (dříve známé jako Twitter), se můžeme těšit na to nejlepší, co aktuálně může nabídnout v oblasti fotoaparátů japonská společnost Sony. Ta patří co se týče mobilní fotografie mezi aktuální špičku. Konkrétně má model Ultra být osazen 50Mpx fotočipem Sony LYT-900, který se pyšní velikostí 1″. Japonci plánují, že v jejich portfoliu nahradí populární IMX989, kterým je osazena nejedna vlajková loď. LYT-900 byl představen teprve koncem loňského roku a doposud se v žádném chytrém telefonu neobjevil. Mimo Xiaomi ho plánuje použít mimo jiné také Oppo v modelu Find X7.

Jen fotočip ale dobrou fotku neudělá, k tomu je potřeba také kvalitní optika. Tady se má opět projevit spolupráce Xiaomi s německou legendou Leica, která by měla přispět svým know-how. Konkrétně má pro Xiaomi 14 Ultra dodat asférické čočky Vario-Summilux 1:1.63-2.5/12-120. Jak je z popisu patrné, čočky budou umožňovat variabilní clonu f/1.63 – f/2.5, což by se mělo příznivě podepsat na kvalitě fotografií. Variabilní clona je mezi chytrými telefony poměrně vzácností – mezi prvními ji v rámci chytrých telefonů představil Samsung u modelové řady Galaxy S10, nicméně výrobci se jí ve většině případů vyhýbají.

ZionsAnvin se také na sítích pochlubil s poměrně velkým krytem fotomodulu, ve kterém jsou rovnou 4 výřezy pro fotoaparáty a také pro LED blesk. Zároveň zmínil, že senzor LYT-900 by mohl využívat také periskopický teleobjektiv s ohniskem 120 milimetrů. Bližší informace bychom se mohli dozvědět už v polovině letošního roku, kdy se předpokládá, že Xiaomi svůj model 14 Ultra oficiálně představí. Také jsme zvědaví, zda nabídne spekulovanou satelitní komunikaci, kterou mnoho výrobců prozatím zákazníkům nenabízí.