Unikl seznam iPhonů a iPadů, které aktualizujete na iOS 15

Aktualizační politika iPhonů a iPadů doznala v minulých letech poměrně velké změny. Začalo to v roce 2017, kdy Apple vydal nadstandardně chybový iOS 11, a proto se o rok později rozhodl všechna zařízení s tímto systémem aktualizovat na iOS 12. Loni se tato historie opakovala; všechna zařízení s iOS 13 bylo možné aktualizovat na iOS 14. Jak to bude letos?

Některým modelům podpora skončí

Dá se předpokládat, že letos Apple nebude tak štědrý a podporu pro některá zařízení utne, jejich seznam zveřejnil francouzský server iPhoneSoft. Dle všeho již Apple nebude nadále podporovat zařízení běžící pod taktovkou čipsetu Apple A9 a starších. To znamená, že o podporu přijdou:

iPhone 6s a 6s Plus (2015)

iPhone SE (2016)

To je dobrá zpráva pro majitele iPhone 7 a 7 Plus z roku 2016, neboť Apple by podle logiky z posledních let měl po „štědrém“ roce zaříznout hned dvě generace po sobě. Zřejmě se tak ale nestane. Pravděpodobně však dojde k redukci podporovaných iPadů, byť jejich seznam ještě potvrzený není. iPhoneSoft očekává, že iPadOS 15 již nepůjde nainstalovat na:

iPad mini 4

iPad Air 2

iPad 5

Předpokládáme, že stejně jako v minulých letech Apple představí nové systémy někdy v červnu, distribuce na koncová zařízení pak bude zahájena na podzim po představení letošních iPhonů. iPhoneSoft ale není jediným zdrojem, který tyto informace přinesl. Obdobný seznam se už loni objevil u jiného zahraničního zdroje, což informacím dodává na důvěryhodnosti.

Které modely se iOS 15 dočkají?

letos představené iPhony (září/říjen)

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2. generace)

iPod touch (7. generace)

iPady