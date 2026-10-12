TOPlist

Umí tohle váš mobil? Co dokážou skládačky Samsung

PR článek
PR článek 12. 10. 13:28
Umí tohle váš mobil? Co dokážou skládačky Samsung

Skládací telefon není jen běžný mobil, který se dá zavřít. Druhý displej a ohebná konstrukce umožňují věci, na které klasický telefon nestačí.

Řada pokročilých funkcí skládaček ale může být schovaná v nastavení a spousta majitelů o nich vůbec neví. Vybrali jsme ty nejpraktičtější z nich, které si můžete rovnou vyzkoušet na smartphonech Z Fold8, Z Fold8 Ultra i starších skládačkách řady Galaxy Z Fold.

Tři aplikace najednou, stačí dva prsty

Velký vnitřní displej je jako stvořený práci s více aplikacemi současně. Aplikaci přitom stačí chytit za horní okraj a přetáhnout ke kraji obrazovky, nebo ji pustit uprostřed – pak se otevře v plovoucím okně. Vedle sebe tak můžete mít třeba kalendář, webový prohlížeč a Spotify a velikost jejich oken plynule měnit. Kombinace aplikací, které používáte nejčastěji, si po klepnutí na předěl mezi okny a označení hvězdičkou uložíte jako zástupce na plochu. Příště všechny aplikace v oblíbeném zobrazení spustíte jediným dotykem.

Ještě rychlejší je použití gest: přejedete dvěma prsty od okraje displeje a obrazovka se rozdělí. Tato funkce ale není standardně zapnutá – najdete ji v Nastavení → Rozšířené funkce → Více oken. V nabídce Rozšířené funkce se vyplatí navštívit i položku Labs a zde zapnout přepínač Více oken pro všechny aplikace. Na vnitřním displeji se pak v režimu rozdělené obrazovky spustí i aplikace, které na to jejich vývojáři nepřipravili.

Zaklapnete telefon, aplikace běží dál

Na vnitřním displeji máte otevřené třeba mapy nebo rozepsanou zprávu a potřebujete se rychle přesunout? Stačí telefon zavřít a aplikace naskočí na vnějším displeji přesně tam, kde jste skončili. Tuto funkci aktivujete v Nastavení → Displej → Pokračování s aplikacemi na vnější obrazovce. Volba Vždy přenese aplikaci pokaždé, když zavřete telefon. S volbou Potažením nahoru pokračovat v aplikaci se aplikace zobrazí, když po vnějším displeji přejedete prstem zdola nahoru.

Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8

Nabíjejte sluchátka a telefon dál používejte

Bezdrátové sdílení energie umí i běžné smartphony řady Galaxy: když položíte na jejich záda krabičku se sluchátky Galaxy Buds, spustí se nabíjení. Háček je v tom, že telefon musí ležet displejem dolů a nedá se tedy během nabíjení používat. U skládačky je ale všechno jinak – sluchátka přiložíte na záda rozloženého telefonu a na vnějším displeji můžete dál sledovat TikTok, Instagram nebo cokoli jiného. V nouzi takto dobijete třeba i kamarádův telefon. Funkci zapnete v Nastavení → Baterie → Bezdrátové sdílení napájení.

5 tipů pro všechny smartphony Samsung Galaxy

  • Vlastní tlačítko ticha
    V Nastavení → Režimy a rutiny si vytvořte rutinu, kterou budete spouštět ikonou na ploše. Jedním klepnutím zapnete režim Nerušit a současně změníte tapetu, abyste na první pohled viděli, že je tichý režim aktivní.
  • Baterie se ohlídá sama
    Další užitečná rutina může automaticky zapnout úsporný režim, jakmile stav baterie klesne pod nastavenou mez – třeba pod 30 %.
  • Diktujte česky
    Hlasové zadávání na klávesnici Samsung sice nepodporuje češtinu, ale stačí v nastavení klávesnice přepnout na Hlasové zadávání Google. Pak můžete diktovat česky a nepotřebujete instalovat jinou klávesnici.
  • Blikající okraje displeje
    V Nastavení → Oznámení zapněte Přidat efekt osvětlení a vyberte efekt osvětlení okrajů obrazovky, jeho barvu, průhlednost i dobu trvání. Při každém oznámení pak okraj displeje zabliká.
  • Videa v přehrávači
    V nastavení Galerie zapněte funkci Otevřít ve Videopřehrávači. Přehrávání videozáznamů pak bude mnohem pohodlnější.

Selfie nejlepším foťákem

Při focení skupinových selfíček může být venkovní displej skládačky velmi užitečný. Klepnutím na ikonu vnějšího displeje v horní liště fotoaparátu se náhled záběru hlavního fotoaparátu zobrazí i na venkovním displeji. To znamená, že můžete selfíčka pořizovat hlavním fotoaparátem a přitom máte perfektní kontrolu nad záběrem. Vnitřní displej je možné uzamknout a pořizovat selfie stisknutím bočního tlačítka.

Focení se Samsungem Galaxy Z Fold8
Focení se Samsungem Galaxy Z Fold8

Nové skládačky Samsung Galaxy Z Fold8 a Z Fold8 Ultra navíc umějí natáčet video se zámkem horizontu. V režimu videa zvolíte ikonu stabilizace a variantu s vyznačeným horizontem. Obraz pak zůstává rovný, i když telefon nakláníte ze strany na stranu. Ocení to hlavně sportovci a všichni, kdo natáčejí v pohybu.

Vnější displej na míru

Vnější displej nového modelu Z Fold8 je široký, ale nízký, a tak se vyplatí trochu si pohrát s jeho nastavením. V Nastavení → Obecná správa → Nastavení Klávesnice Samsung → Rozložení zmenšíte výšku klávesnice, když vypnete klávesy s číslicemi, které se schovají pod horní řadu písmen. Klávesnice pak bude zabírat podstatně menší část obrazovky.

Na širokém displeji se hodí také režim ovládání jednou rukou. Obraz se po jeho spuštění virtuálně zmenší, takže palcem dosáhnete až k protějšímu okraji. Velikost zmenšeného okna si jednoduše upravíte a leváci si ho můžou přesunout doleva. Tuto funkci zapnete v Nastavení → Rozšířené funkce → Režim Jednou rukou, kde také zvolíte, jestli se bude spouštět gestem, nebo tlačítkem.

Skládačky Samsung toho skrývají ještě mnohem víc a nové funkce postupně přibývají i s aktualizacemi systému One UI. Určitě se vyplatí novinky sledovat.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Fitbit Edge na ruce uživatele
Fitbit Edge je tu: lehký náramek s displejem, GPS a celotýdenní výdrží
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 20:10
0
Operační paměť (ilustrační obrázek)
Paměťová krize dál válcuje notebooky: analýza předpovídá celosvětový pokles dodávek
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 20:00
0
Sluchátka CMF Clip Pro
Recenze sluchátek CMF Clip Pro: vaše uši je budou milovat
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 19:00
0
Vodafone Verify, ilustrační
Vodafone spouští svou službu Verify. Pro vybrané zákazníky bude úplně zdarma
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:00
0
Iphone Duo 01
Jsou to vyhozené peníze! Šéf Nothingu se tvrdě opřel do iPhonu Duo
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 16:30
0

Kapitoly článku