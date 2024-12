Umělá inteligence v telefonech uživatelé příliš nezajímá, ukázal průzkum

Velký průzkum odhalil, že uživatelé nejsou novince v podobě AI příliš naklonění

Zatímco některé funkce si získali velkou oblibu, jiné pro změnu uživatelé vůbec nepoužívají

Firmy čeká ještě spousta práce své zákazníky přesvědčit, že v umělé inteligenci je budoucnost

Není pochyb, že jednou z nejvíce skloňovaných novinek v rámci technologického světa, je v poslední době umělá inteligence. Prakticky každá firma se předhání v tom, kdo nabídne magická písmena AI u svých produktů a služeb jako první a kdo uživatelům nabídne více funkcí a možností. Jedním z posledních velkých hráčů, kdo se do segmentu umělé inteligence pustil, byl kalifornský Apple. Ten za svůj pozdní vstup sice čelil kritice a jak se nyní ukazuje, má před sebou ještě jeden poměrně velký problém, který překvapivě sdílí se svým velkým rivalem, jihokorejským Samsungem.

Umělá inteligence uživatele zatím příliš neoslovila

Průzkum provedený platformou SellCell ukázal, že téměř polovina uživatelů iPhonů (47,6 %) považuje umělou inteligenci za důležitý faktor při nákupu chytrého telefonu. Co je ale zajímavější je údaj, že 73 % těch, kteří funkce umělé inteligence od Apple využili má pocit, že tyto funkce mají jen malou nebo žádnou přidanou hodnotu. Ačkoli se to může zdát jako alarmující zjištění, není nikterak ojedinělé – výzkum rovněž zjistil, že 87 % uživatelů Samsungů vyjádřilo podobnou nespokojenost s nástroji AI dostupnými v zařízeních Galaxy. Zajímavé je také množství lidí, kteří AI ve svém zařízení vyzkoušeli. V obou případech převažuje počet těch, kteří s umělou inteligencí ještě nepřišli do stylu – v případě Applu je to 58,4 %, u Samsungu pak 53,1 %.

Mezi nejpoužívanější nástroje patřily Writing Tools, které pomáhají s úpravou a shrnutím textu, a Notification Summaries, které shrnují klíčové informace z více notifikací do jedné. Tyto nástroje používalo 72 %, resp. 54 % respondentů. Ostatní funkce, jako jsou Priority Messages, Clean Up in Photos a Smart Reply byly využívány méně, a to v rozmezí od 44,5 % do 20,9 %. Funkce vyhledávání v přirozeném jazyce ve Fotkách a přepis souhrnů byly oblíbené ještě méně – vyzkoušelo je méně než 15 % uživatelů. V případě Samsungu jsou nejpoužívanější funkce Circle to Search (82,1 %) a Photo Assist (55,5 %), naopak zákazníky neoslovily funkce spojené s překlady – nejméně oblíbenou funkcí je živý překlad telefonních hovorů Live Translate (1,1 %).

Zatímco téměř polovina uživatelů iPhonu se vyjádřila, že umělá inteligence je důležitým faktorem, u uživatelů Samsungu je to jen 23,7 %. Mnoho uživatelů zařízení od Applu neaktualizovalo svá zařízení na iOS 18.1, aby měli k těmto funkcím přístup, přičemž 57,6 % z nich to uvedlo jako hlavní důvod, proč nepoužívají AI z Cupertina. Jiní naopak uvedli, že jim tyto funkce nepřipadají užitečné, případně že se obávají o své soukromí. I přes to průzkum ukázal, že 16,8 % majitelů iPhonů by zvažovalo přechod k Samsungu, pokud by se jejich AI ukázala jako výrazně lepší, naopak pouze 9,7 % uživatelů Samsungu vyjádřilo ochotu přejít ke konkurenci kvůli lepší umělé inteligenci.

Průzkum také ukázal, že většina uživatelů chytrých telefonů není ochotna za AI platit. Pouze 11,6 % uživatelů Applu uvedlo, že by uvažovali o předplacení takových funkcí, zatímco u uživatelů Samsungu to byly pouhé 4 %. Průzkum byl proveden na konci roku 2024 a zúčastnilo se ho více než dva tisíce osob starších 18 let ve Spojených státech. Soubor tvořili uživatelé zařízení iPhone a Samsung Galaxy, jejichž zařízení podporovaly funkce umělé inteligence.

Dokáží firmy přesvědčit uživatele, že je AI budoucnost?

Patrně nejzajímavějším výsledkem tohoto průzkumu je skutečnost, že uživatelé se nenechají opít rohlíkem. I když velké technologické firmy tlačí umělou inteligenci do všech koutů svých zařízení, pokud uživatelům její používání nedává smysl, jednoduše ji ignorují.

Vzhledem k množství finančních prostředků, které korporace vynakládají na implementaci AI je pozoruhodné, jak moc zaostávají v přesvědčování uživatelů o tom, že umělá inteligence nabízí skvělé funkce, bez kterých se neobejdou. Bude zajímavé sledovat, zda se podaří velkým firmám jako Samsung či Apple nakonec uživatele přesvědčit o užitečnosti umělé inteligence.