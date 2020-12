Umělá inteligence v akci: Eminem se v nové písni tvrdě obul do Zuckerberga, sám o tom ale vůbec nevěděl

Patříte-li k uživatelům internetu, kteří pohrdají sociálními sítěmi, možná oceníte píseň rappera Eminema, ve které se tvrdě obul do zakladatele Facebooku, Marka Zuckerberga. Toho v ní nazval, kromě jiného, „pitomým internetovým klaunem s holčičím jménem.“

Mohlo by vás zajímat… Recenze Realme 7: střední třída má nového vyzyvatele

Vše ale není tak, jak se může na první pohled zdát. Za prvé, text k písni napsala umělá inteligence v programu Shortly Read. Té stačilo zadání „Mark Zuckerberg diss in the style of Eminem,“ volně přeloženo „Pohrdání Markem Zuckerbergem ve stylu Eminema.“ Text byl hotový během několika vteřin.

Následovala však druhá část. Pokud jste slyšeli jakoukoliv píseň od Eminema, zřejmě vám hlas na videu přijde bez přemýšlení velice podobný. I ten je však dílem umělé inteligence. Ten vygeneroval YouTuber zvaný 30 Hertz, jež používá neuronovou síť Tacotron 2.

Výsledkem je velice přesvědčivá píseň, která může mnohé posluchače zmást. Vyvstává zde i otázka, zda nedochází k postupnému mazání hranice mezi realitou a fikcí. Příkladem mohou být často řešené případy fake news, tedy zpráv, které nejsou založené na pravdě a slouží k šíření dezinformací. Do budoucna tedy bude těžší a těžší rozeznat pravé a vymyšlené informace, pokud se autoři k nepravdě nepřiznají hned.