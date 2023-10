Umělá inteligence prošpikovaná reklamou. Jak se vám líbí vize Googlu?

Umělá inteligence by brzy mohla nabízet reklamní sdělení

V tomto duchu se vyjádřili přední představitelé Googlu

Kdy a jak se to stane, je nicméně hudba budoucnosti

Rozvoj umělé inteligence v letošním roce je dechberoucí – ať už jste si oblíbili ChatGPT či Midjourney, možnosti, které tyto nástroje poskytují, nepřestávají udivovat laickou i odbornou veřejnost. Všechna legrace ale musí jednou skončit, což platí také pro umělou inteligenci. Technologický gigant Google, který stojí například za vlastním řešením s názvem Bard, je rapidním rozvojem umělé inteligence natolik potěšen, že se možná brzy dočkáme implementace toho, co Googlu vydělává suverénně nejvíce peněz, tedy reklam. Alespoň v tomto duchu se představitelé společnosti vyjádřili při prezentování čtvrtletních finančních výsledků.

Reklamy se nevyhnutelně blíží do AI

Vyhledávání obohacené o generativní umělou inteligenci je prozatím dostupné pouze malé skupině uživatelů, tudíž prozatím nevíme, jaký dopad má na reklamní byznys společnosti. Google nicméně v současnosti experimentuje s novými způsoby využití generativní umělé inteligence, tudíž je prozatím záhadou, která forma se nakonec prosadí. Ať už se Google rozhodne jakkoli, jak generální ředitel Sundar Pichai, tak obchodní ředitel Philipp Schindler se jasně vyjádřili v tom duchu, že inzerenti jsou pro ně jednou z priorit.

Implementace umělé inteligence do celé řady produktů Googlu je v současnosti jedním z hlavních cílů společnosti pro nadcházející roky. AI by měla obohatit nejen vyhledávání, které by mělo umět kupříkladu generovat obrázky na základě textového popisu. Google rovněž plánuje více použít umělou inteligenci v rámci serveru YouTube, kde by mohla pomáhat tvůrcům videí, či v rámci svého cloudu, kde by ji zase mohli využívat obchodní partneři.

Je jen otázkou času, kdy generativní umělá inteligence začne nabízet jako relevantní výsledky vyhledávání sponzorovanou reklamu. Pakliže se Google a ostatní společnosti příliš neutrhnou ze řetězu, mohla by být implementace reklamních sdělení ku prospěchu věci. O konkrétní podobě reklam v rámci AI nicméně můžeme prozatím pouze spekulovat.