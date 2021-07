Ukrajinská policie místo drog objevila kryptofarmu. Neuvěříte, jaká zařízení k těžbě používali

Je už takřka pravidlem, že pokud se někde objeví vysoký odběr elektrické energie, nebude daleko pěstírna marihuany. To si také mysleli ukrajinští policisté, když plánovali zátah ve městě Vinnycja, 270 kilometrů jihozápadně od Kyjeva. Místo toho narazili na kryptofarmu.

Přijít na to, že se jedná o ilegální odběr, nebylo pro policisty zrovna jednoduché, neboť farma se nacházela v prostorech bezprostředně sousedících s regionálním distributorem elektřiny. Na stopu je přivedl fakt, že celé město s téměř 400 tisíci obyvateli trpělo vinou těžby častými výpadky elektřiny.

Co bylo pro policisty překvapením, byl rovněž použitý hardware. Kdo by čekal nejmodernější grafické karty a špičkové vybavení, šeredně by se zmýlil. Z počtu 5000 zařízení tvořila zhruba 3800 konzole PlayStation 4.

Těžaři údajně způsobili na nelegálním odběru elektrické energie škodu okolo 259 000 dolarů (cca 5,6 milionu korun). Ukrajinský expert na kryptoměny Michael Chobanian nicméně podotkl, že se v tomto případě jedná o „kapku v moři“. Na Ukrajině totiž samotná těžba kryptoměny není nelegální, nicméně oficiálně se nemůžete těžbou kryptoměn živit.