Ukrajinci začali používat Muskův satelitní internet. Rychlost je extrémní

Elon Musk nechal v minulém týdnu přemístit některé ze satelitů Starlink nad Ukrajinu. Zároveň s tím pak Ruskem napadené zemi poskytl zásobu terminálů potřebných k připojení. Starlink má na Ukrajině sloužit především jako záloha pro zabezpečení kritické infrastruktury (pokud dojde k přerušení pozemního internetu) – běžný občan se k terminálu touto cestou (zatím) nedostane. Kyjevský občan Oleg Kutkov byl však prozíravý a ten svůj si pro případ nouze obstaral už loni v prosinci.

Jakmile společnost SpaceX službu Starlink na Ukrajině spustila, Kutkov byl jedním z prvních, kdo ji mohl vyzkoušet. Nejprve sice zápasil s nastavením, neboť si svůj účet zaregistroval v USA, avšak díky ochotné podpoře SpaceX se záhy mohl k síti připojit. I když se zpočátku zdálo, že by mohly být s připojením problémy, neboť Starlink nemá na území Ukrajiny potřebnou pozemní stanici, nakonec se ukázalo, že spojení je překvapivě stabilní a rychlé.

Today’s tests of the #Starlink in #Kyiv pic.twitter.com/QQpA9kLj6g

— Oleg Kutkov (@olegkutkov) March 5, 2022