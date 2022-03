Ukrajina chystá unikátní NFT kolekci. Rekapituluje časovou linii ruské invaze

Ukrajina v aktuálně probíhajícím konfliktu s Ruskem řeší jednu klíčovou otázku – kde získat finanční prostředky pro svou obranu. Tradiční metodou jsou příspěvky od neziskových organizací, nicméně nyní je k dispozici také méně obvyklý způsob, jak válce zmáhané zemi pomoci. Ukrajinská vláda zkouší alternativní způsob získání finančních prostředků, konkrétně skrze fenomén NFT.

Ukrajinský vicepremiér a ministr pro digitální transformaci Mykhailo Fedorov oznámil na Twitteru spuštění speciální kolekce NFT s názvem Meta History: Museum of War, které sestává z časové linie invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Konkrétně se bude skládat z „každého klíčového momentu války“ doprovázeného o uměleckou ilustraci. Už příští týden půjde na platformě Ethereum/Polygon do prodeje prvních 54 tokenů pokrývajících první tři dny války. Cena jednoho NFT byla stanovena na 0,15 etherů, což je při aktuálním kurzu přibližně 10 600 Kč.

While Russia uses tanks to destroy Ukraine, we rely on revolutionary blockchain tech. @Meta_History_UA NFT-Museum is launched. The place to keep the memory of war. And the place to celebrate the Ukrainian identity and freedom. Check here: https://t.co/IrNV0w54tg

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 25, 2022