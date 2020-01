Uhádnete nejúspěšnější hru dekády? Na kontě má 115 milionů prodaných kopií

Pro někoho to možná bude překvapení, pro aspoň trochu znalé hráče nikoli. Nejúspěšnější hrou uplynulé dekády se stal megahit studia Rockstar Games – GTA V. Poslední díl posunul legendární gangsterskou ságu o kus dopředu, a to nejen svými tradičními kontroverzemi (například interaktivní mučící scénou), ale především třemi hratelnými postavami. Mezi hráči se GTA V těší obrovské oblibě, o čemž svědčí i více než 115 milionů prodaných kopií.

Oproti ostatním titulům v top 20 mělo GTA V jednu výhodu – hra vyšla kromě všech platforem také na minulou a současnou generaci konzolí. Ostatní místa si ale taktéž zaslouží pozornost. Nejvíce titulů v top 20 měla značka Call of Duty, která zabrala polovinu míst, konkrétně rovných 10.

Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Black Ops II Call of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: Ghosts Red Dead Redemption II Call of Duty: WWII Call of Duty: Black Ops IIII Minecraft Call of Duty: Advanced Warfare Call of Duty: Modern Warfare 2019 Elder Scrolls V: Skyrim Mario Kart 8 Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 Battlefield 4 Destiny The Legend of Zelda: Breath of the Wild Star Wars Battlefront 2015

Sedmé místo patří dalšímu velkému hitu studia Rockstar, kterým je esence divokého západu Red Dead Redemption II. Mnohými je tato hra považována za nejpropracovanější open world titul vůbec. Desáté místo zaujmul Minecraft, který stále hraje stabilní základna hráčů. Překvapením je jistě Skyrim, který vyšel koncem roku 2011, nebo launchový titul konzole Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dominance kompetetivních stříleček ale jistě nikoho nemohla překvapit.

Jaká je vaše nejoblíbenější hra uplynulé dekády? Dejte nám vědět do komentářů :-)