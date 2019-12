Tohle je 10 nejvýdělečnějších mobilních her poslední dekády

Už zanedlouho se za námi uzavře druhá dekáda nového tisíciletí, kterou poznamenal především ohromný vzestup mobilních telefonů. A protože lidé také rádi hrají, rozhodli jsme se podívat na nejvýdělečnější a nejúspěšnější hry, které za uplynulou dekádu našly cestu do našich chytrých telefonů a tabletů. Které to jsou?

Se statistikami přišel web AppAnnie, kde kombinuje statistiky jak z iOS, tak Androidu. V globálních statistikách najdeme jak nám dobře známé tituly, tak rovněž hry, které jsou čistě asijským specifikem. V Číně je totiž vysoce rozvinutý mobilní trh a na svém chytrém zařízení tam hraje takřka každý. Nejvýdělečnější hry najdete v tabulce níže.





Asi nepřekvapí, že na prvním místě se umístil Clash of Clans. Do první desítky se probojovaly také tituly, které jsou Clash of Clans podobné, jako například Game of War – Fire Age. Třetí místo zaujala návyková hříčka Candy Crush Saga, u níž jsme čekali lepší umístění.

Co nás jako Evropany může těšit, je úspěch finského studia Supercell, které se v nabité konkurenci asijských a amerických firem dokázalo prosadit. Zajímavostí je také osmé místo AR titulu Pokémon GO, která je jednou z nejmladších her v žebříčku.

Úspěch čínských a japonských studií není až tak překvapivý. Mobilní telefony v Asii velmi často nahrazují počítače, především v Číně se bez chytrého telefonu dnes již neobejdete. Všudypřítomné mobily a free to play model je tak ideální pro vytažení nějakých těch peněz z kapes náruživých i příležitostných hráčů.

Které hry nejvíce vydělaly, už víme, ale které si uživatelé stahovali nejvíce? V tomto žebříčku najdeme pouhé dva zástupce z her nejvýdělečnějších, a to konkrétně Candy Crush Saga a Clash of Clans. Které tituly si uživatelé stahují pořád a pořád dokola?

Žebříčku dominují evropské společnosti a na samotném vrcholu stanula hra Subway Surfers. V žebříčku nechybí ani variace na nekonečnou „běhačku“ Temple Run 2 a Minion Rush. Novodobé Tamagochi s názvem Pou si vydobylo šesté místo, otravný mluvící kocour se drží na místě čtvrtém a na devátém místě se umístil symbol her pro dotykový displej – Fruit Ninja.

Za povšimnutí stojí také dlouhodobý úspěch švýcarských Miniclip, kteří mezi hopsačky, nekonečné běhačky a tamagochi pronikli se svým 8 Ball Pool, tedy v mnohých očích „tradiční“ hrou. Jestli Evropě ujíždí technologický vlak na úkor Spojených států a Číny, je potěšující, že z dlouhodobého hlediska se evropská studia prosadí alespoň na poli mobilních her.

Počet peněz utracených za mobilní hry v příštím roce se odhaduje na solidních 75 miliard dolarů, což rozhodně není malá částka. V letošním roce čísla taktéž hovoří pozitivně – meziroční nárůst stažení her činí 5 %, výdaje za nákupy ve hrách pak stouply o 15 %. I v následujících letech tak můžeme očekávat vzestup free to play her s mikrotransakcemi.