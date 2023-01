Tyto telefony dostanou One UI 5.1. Je mezi nimi i ten váš?

Samsung chystá novou verzi svého mobilního prostředí One UI

Seznam podporovaných zařízení prozradily hodinky Galaxy Watch 5

Za premianta v softwarové podpoře se ve světě Androidu dá bezesporu označit Samsung. Přestože má na svém kontě desítky různých modelů, stíhá je udržovat aktuální a dopřává jim nové verze systému dřív než většina konkurentů včetně samotného Googlu.

Poslední třináctá verze operačního systému Android je na zařízeních korejské značky svázaná s prostředím One UI 5.0, ovšem s příchodem nových vlajkových lodí řady Galaxy S23 má Samsung v plánu vydat novou verzi One UI s číselným označením 5.1. Ta navíc nebude exkluzivní pouze pro připravované kousky, ale dostane se i na ty starší. Které to budou?

Seznam Samsung nepřímo potvrdil v posledním updatu hodinek Galaxy Watch 5. V nich přibyla funkce Camera Controller, která uživatelům umožní ze zápěstí ovládat míru přiblížení ve fotoaparátech vybraných smartphonů. Aby s touto funkcí telefon počítal, musí mít v sobě prostředí One UI 5.1. Seznam podporovaných smartphonů, které Samsung v updatu zmiňuje, je následující:

řada Galaxy S20

řada Galaxy S21

řada Galaxy S22

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Zmíněny jsou pouze modely, u nichž Samsung počítá se zavedením Camera Controller. Je ale možné, že se One UI 5.1 dostane na širší spektrum zařízení, byť například bez podpory této funkce. Vlna aktualizací se pravděpodobně zvedne začátkem února.