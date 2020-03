Tyhle smartphony od Samsungu dostanou nejnovější One UI 2.1

Společnost Samsung má v současné době ve svém portfoliu pouze čtyři smartphony, na nichž běží Android 10 a uživatelské prostředí One UI 2.1. Konkrétně jde o modely Galaxy S20, S20+, S20 Ultra a ohebný Z Flip. Počet zařízení s One UI 2.1 se však v budoucnu rozšíří, na jihokorejském webu to potvrdil komunitní moderátor Samsungu.

Dojde i na Galaxy S9 a Note 9

O jaké telefony se jedná? Podle očekávání se dočkají loňské vlajkové lodě, tedy řady Galaxy S10 a Note 10. Nebudou však jediné, vylepšené uživatelské prostředí by totiž mělo dorazit také na modelové řady Galaxy S9 a Note 9.

Datum vydání zůstává i nadále neznámé, na řadu však pravděpodobně jako první přijdou loňské telefony. Android 10 a UI 2.0 se totiž na modelech Galaxy S9 a Note 9 objevily relativně nedávno.

Na všechny funkce se nedostane

Některé funkce se přitom na starších modelech vůbec neobjeví, což se týká například možnosti přepnout obnovovací frekvenci do 120Hz režimu. Cestu do starších telefonů by si naopak měly najít třeba dodatečné možnosti pro Screen Zoom či funkce Quick Share.