Twitter zrušil modré původní modré odznáčky. Zůstaly pouze předplatitelům a vyvoleným

Modré odznáčky u ověřených účtu na Twitteru nenajdete

Nově za ně musíte platit nebo být oblíbenec Elona Muska

Usednutí Elona Muska do křesla ředitele Twitteru přineslo turbulentní změny jak v personálním obsazení firmy, tak i na samotné sociální síti. Prakticky každý týden se na Twitteru objevují nějaké novinky, většina z nich se ovšem týká pouze předplatitelů Twitter Blue. V tomto týdnu například proběhla dlouho avizovaná změna významu modrého odznáčku.

Modrý odznáček původně sloužil k označení ověřeného účtu, který byl tak snadno rozpoznatelný od neoficiálních profilů. Elon Musk se nicméně rozhodl tuto funkci zrušit s tím, že zmíněný piktogram bude nadále označovat pouze předplatitele služby Twitter Blue. Do včerejšího dne měla ikonická „fajfka“ dvojí funkci, ovšem ode dneška o svůj původní význam přišla – z většiny původně ověřených účtů byla odstraněna.

no more blue tick 🫡 pic.twitter.com/NXybtndm8p — Tom Warren (@tomwarren) April 20, 2023

Twitter se snaží přimět k předplatnému co největší množství lidí – z tohoto důvodu neustále přidává do služby Twitter Blue nové funkce a bezplatné účty čím dál více omezuje. Ani to však zjevně nemá kýžený efekt – spousta uživatelů včetně celebrit se dnes ztrátou modrého odznáčku pyšní.

Je zde ovšem i skupina vyvolených, kteří si Twitter Blue nepředplácejí, a přesto u jejich účtu odznáček zůstal. K nim patří i basketbalista LeBron James, který dal před nedávnem jasně najevo, že odmítá za Twitter platit 8 dolarů měsíčně, načež se Elon Musk smiloval a předplatné mu věnoval. To samé platí i pro spisovatele Stephena Kinga nebo kanadského herce Williama Shatnera.

You’re welcome namaste 🙏 — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Přestože Elon Musk dává dlouhodobě najevo, že chce z Twitteru vymýtit falešné účty a dát všem rovné příležitosti, někteří jsou zjevně v očích miliardáře rovnější než jiní.