Twitter vrátil zpět modrou fajfku. Dostaly ji i účty lidí, kteří jsou po smrti

Zase ty odznáčky! Modré piktogramy s bílou fajfkou na Twitteru původně označovaly ověřené účty, Elon Musk se však rozhodl jejich význam změnit na označování předplatitelů Twitter Blue. Nějakou chvíli měly odznáčky oba významy, v minulém týdnu však Twitter původní fajfky odstranil. Nyní je však překvapivě vrací zpět.

Elon Musk se zřejmě zalekl množství odstraněných piktogramů, a proto nečekaně zavedl nové pravidlo – modrý odznáček zůstane těm účtům, které mají minimálně 1 milion sledujících. Nyní se tak opět nacházíme v situaci, kdy má tento prvek více významů:

Ať účet spadá do kterékoliv skupiny, kliknutím na modrý odznáček se dozvíte, že je ověřen, protože je přihlášen k odběru Twitter Blue a došlo u něj k ověření telefonního čísla. Přitom to vůbec nemusí být pravda.

Zavedením posledního pravidla navíc došlo k nepříjemné situaci, kdy se ověření dočkaly i účty, jejichž majitelé již nejsou mezi živými – mezi nimi například bývalý japonský premiér Shinzo Abe, který byl zavražděn v minulém roce, nebo bývalý venezuelský prezident Hugo Chávez, který zemřel v roce 2013.

Shinzo Abe, the former Japanese prime minister who was assassinated last year, has been verified by Twitter. pic.twitter.com/MJLfUwbscr

— Matt Peterson (@mattbpete) April 23, 2023