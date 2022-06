Tvůrci PUBG stvořili hyperrealistického člověka. Anu budete chtít pozvat na rande

Herní společnost Krafton je ve světe známá především pro svou battle royale hru PUBG, ovšem ta není jediným projektem, na který se studio soustředí. Kromě chystané hry Callisto Protocol pracují na své vizi pro ekosystém Web3. Tou je virtuální člověk jménem Ana. Krafton ji vytvořil za pomocí Unreal Enginu a jeho nástrojů pro tvorbu realistických digitálních lidí.

Jakým způsobem zapadá Ana do volně definovaných vizí Web3 či metaverse, to není pro tuto chvíli jasné, ovšem Krafton v minulosti koketoval s NFT. Není tedy vyloučeno, že by hyperrealistickou osobu chtěl tímto způsobem zpeněžit. Než budou mít s budoucností Any ve vývojářském studiu jasno, rádi by z ní vytvořili novou celebritu. „Doufáme, že Ana přitáhne pozornost generace Z a stane se díky ní populární po celém světě,“ pronesl Josh Seokjin Shin, šéf kreativního oddělení Kraftonu, ve svém prohlášení. „Ana se do budoucna stane influencerkou v řadě odvětví napříč zábavním průmyslem, od esportu až po hudbu – nyní plánuje vydat vlastní hudební skladbu,“ dodal.

Virtuální influencer není novým konceptem, ostatně velké popularitě se těší například virtuální zpěvačka Hatsune Miku. Ana je nicméně zajímavou ukázkou toho, jak se počítačové zpracování hyperrealistické grafiky posunulo od dob filmu Final Fantasy: The Spirits Within, který je považován za průkopníka v této oblasti, avšak u kritiků i diváku propadl (ČSFD: 67 %).