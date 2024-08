Tvůrci Hi-Fi Rush nekončí, před krachem je zachránili tvůrci PUBG

Studio Tango Gameworks našlo zachránce v podobě vydavatele Krafton

Ten se rozhodl ke svým značkám PUBG nebo Callisto Protokol přidat také Hi-Fi Rush

Cena ani případná omezení co se týče značek oznámena nebyla

V loňském roce se urodilo nadstandardní množství kvalitních videoher, tudíž je trochu škoda, že očím veřejnosti možná neprávem unikl titul s názvem Hi-Fi Rush od Tango Gameworks. Titul se objevil z čista jasna začátkem loňského roku a svou přímočarou hratelností, povedeným humorem i skvělou stylizací si získal srdce fanoušků i kritiků. Ostatně na serveru Metacritic se tento skvost pyšní hodnocením 87 bodů ze 100, přičemž fanoušci jej ocenili známkou 8,8 z 10. Proto bylo poměrně překvapením, když se Microsoft rozhodl nadějné studio uzavřít.

Fanoušci japonského studia studia Tango Gameworks mohou jásat

Vývojářské studio Tango Gameworks bylo nicméně zachráněno tři měsíce poté, co Microsoft oznámil plány na jeho uzavření. Krafton, jihokorejský vydavatel, který stojí za hrami PUBG: Battlegrounds a The Callisto Protocol, v pondělí oznámil, že hru a její japonské studio koupil a aktuálně spolupracuje s divizí Xbox v Microsoftu, aby umožnil hladký přechod a zajistil, že tým Tango Gameworks bude moci pokračovat ve vývoji značek jako Hi-Fi Rush a zkoumat budoucí projekty.

Microsoft původně v květnu oznámil, že zavírá Tango Gameworks a stejně tak propouští vývojáře Redfall z Arkane Austin a Mighty Doom z Alpha Dog Studios. Tato tři studia zdědil po akvizici ZeniMaxu v roce 2021 a podle všeho nezapadaly do plánů Microsoftu. Hrozící uzavření Tango Gameworks bylo herní komunitou široce kritizováno, protože Hi-Fi Rush získalo hned několik ocenění. Hodnota transakce nebyla zveřejněna.

Hi-Fi Rush byla jedinou značkou zmíněnou v oznámení Kraftonu, takže není jasné, zda se Microsoft vzdává práv na další franšízy studia, jako jsou The Evil Within a Ghostwire: Tokyo. Server The Verge se na společnost Krafton obrátil s žádostí o vysvětlení, přičemž majitel značky PUBG tvrdí, že akvizice neovlivní dostupnost stávajícího katalogu her Tango Gameworks. Krafton tvrdí, že bude podporovat tým Tango Gameworks, aby fanouškům poskytl nové a vzrušující zážitky, což znamená, že se možná dočkáme portu Hi-Fi Rush pro Nintendo Switch, o kterém se mluvilo, nebo třeba dokonce pokračování hry.