Tuhle tapetu rozhodně nestahujte. Může vám zablokovat telefon

Hledáte efektně vypadající obrázek západu slunce, který byste si chtěli nastavit jako tapetu ve vašem smartphonu? Pak si rozhodně dejte pozor na virálně šířený snímek, který je sice velmi působivý, ale může způsobit pád uživatelského rozhraní Androidu a vyústit až v tovární obnovení dat.

Na vině je podle všeho to, že obrázek používá barevnou paletu RGB, nikoliv paletu sRGB, která je v Androidu podporována nativně. Na „prokletý“ snímek upozornil známý insider na poli mobilních technologií Ice Universe, který varoval zejména majitele telefonů od Samsungu. Na systému iOS a iPhonech se problém neprojevuje.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020