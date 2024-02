Tuhle otázku si fandové Nintendo Switch 2 kladou nejčastěji. Nyní známe odpověď

Nintendo Switch 2 nejspíše bude zpětně kompatibilní z hrami z jedničky

Týkat by se to mělo jak digitálních, tak fyzických kopií

Spekulace týkající se nástupce populární konzole Nintendo Switch v poslední době nabírají na obrátkách a zatím to vypadá, že se japonská společnost s novým zařízením vytasí ještě letos. Zatím nejžhavější termín je březen, o čemž ve svém podcastu spekuloval insider Nate the Hate. Co ale možná hráče zajímá ještě více je to, jak to bude s případnou kompatibilitou her z aktuálního Switche na jeho nástupci. Ostatně Nintendo si se zpětnou kompatibilitou nikdy příliš hlavu nelámalo.

Nintendo údajně zachová zpětnou kompatibilitu

Podle tvůrce obsahu s přezdívkou PH Brazil nicméně nemusí hráči panikařit. Jak uvedl v podcastu zabývajícím se herní sérií Pokémon, Nintendo podle všeho počítá nejen se zachováním zpětné kompatibility digitálních verzí her, ale také s podporou současných fyzických cartrigdí. O svou bohatou sbírku titulů tak nejspíše nepřijdete a budete si ji moci užívat i na nové, dosud nepředstavené, konzoli.

Zpětná kompatibilita není v případě konzolí vždy samozřejmostí, ostatně ani u PlayStationu, respektive Xboxu, to není standardem. Nintendo v případě minulých konzolí neváhalo několikrát zcela změnit médium, na kterých fyzicky distribuovalo hry, takže přítomnost slotu pro cartridge je poměrně pozitivní informací. Na druhou stranu co se týče objemu dat, tak současné cartridge už nyní na některé větší hry nestačí a pro spuštění je potřeba dodatečně stahovat obsah z internetu. Jak si s tímto Nintendo poradí je prozatím záhadou.

Podle informací agentury Reuters bude nástupce konzole Nintendo Switch vybaven opět procesorem od Nvidie, avšak tentokrát již s vlastním designem. Informace pochází od jednoho z nezveřejněných zdrojů zpravodajského webu, tudíž je potřeba tuto zprávu brát s rezervou. Opětovná sázka na Nvidii by nicméně mohla být otevřenými dveřmi pro zpětnou kompatibilitu a také by jistě ulehčila práci vývojářům, kteří by se nemuseli učit pracovat s novými nástroji. Na druhou stranu je tady hrozba v případě vlastního designu, kdy teoreticky může být vývoj her mnohem těžší, jako tomu bylo kupříkladu v případě PlayStationu 3 a jeho procesoru Cell.