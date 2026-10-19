TOPlist

Trump se chlubil restaurátorskou prací na Bílém domě, nejvíce odpracovala umělá inteligence

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 19. 10. 20:00
1
Donald Trump při projevu ve Sněmovně reprezentantů v roce 2025
  • Oficiální účet amerického prezidenta na Truth Social sdílel postup restaurátorských prací na Bílém domě
  • Trump si ale podle všeho opět hrál s umělou inteligencí
  • Snímek byl totiž podle všeho upraven tak, aby vypadal lépe, než jaká je skutečnost

Současný prezident Spojených států amerických Donald Trump se velmi rád chlubí svou prací, i když v mnoha případech ani není jeho. Velmi rád k tomu také využívá umělou inteligenci, a to často tím nejhorším možným a nejlacinějším způsobem. Občas ale Trump sáhne pro pomoc k AI i v případech, kdy zrovna nechce generovat sám sebe jako Ježíše uzdravujícího nemocné či v souboji s tygrem. Tentokrát na sociální síti Truth Social zveřejnil sérii fotografií, na nichž představuje renovaci Bílého domu – jedna z nich však vypadá, že byla upravena pomocí umělé inteligence.

Trump opět „čaroval“ s umělou inteligencí v zádech

Na snímku, který porovnává starý sloup Bílého domu s restaurovaným sloupem, je několik nesrovnalostí a detektor umělé inteligence Googlu jej označil jako vytvořený nebo upravený pomocí OpenAI. Jak poukázali uživatelé na Redditu, na fotografii „restaurovaného“ sloupu je vidět, že počet schodů na obou stranách konstrukce není stejný. Počet schodů se navíc neshoduje s počtem na fotografii před restaurací. Kromě toho se fotografie před a po jeví z hlediska úhlu a detailů téměř identické – odraz v oknech je téměř stejný a ochranná lepenka ve spodní části sloupu se zdá být rovněž na stejném místě. Nemluvě o tom, že nově natřený sloup působí nepřirozeně hladce.

Ukázka restaurátorských prací na Bílém domě, pravděpodobně upravena umělou inteligencí
Ukázka restaurátorských prací na Bílém domě, pravděpodobně upravena umělou inteligencí

Server The Verge také potvrdil, že fotografie zveřejněná na Truth Social je při nahrání do nástroje SynthID Detector od Googlu označena jako generovaná umělou inteligencí. Tento nástroj prohledává obrázky, videa a zvukové soubory a hledá v nich neviditelný vodoznak, který naznačuje, že byly vytvořeny nebo upraveny pomocí umělé inteligence. Není to ovšem tak, že by na renovaci Bílého domu Trump neměl dostatek finančních prostředků.



Donald Trump pozorující nejnovější technologie (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Trump opět úřaduje: rozhodl se přejmenovat umělou inteligenci a vyjádřil jí plnou podporu

Velcí technologičtí giganti, jako Apple a Nvidia přislíbili štědrou finanční podporu pro výstavbu nového tanečního sálu, konkrétně ve výši 25 milionů dolarů (zhruba 542 milionů korun) od každé. Menšími částkami přispěli také Microsoft, Comcast, Amazon, Cisco, Meta, T-Mobile, HP, Google, Palantir, Salesforce nebo Micron, přičemž celkem se od dárců vybralo 333 milionů dolarů, tedy v přepočtu cca 7,3 miliardy korun.

Vstoupit do diskuze (1)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

MacBook Pro s dotykovým OLED displejem, ilustrační
Apple ještě tento měsíc představí další novinky. Známe termín odhalení (oživeno)
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 19:02
0
Nový Sony Xperia 10 VI v celé kráse
Majitelé Xperie 10 VI zuří: Sony je podvedlo, aktualizace se nedočkají
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 19:00
0
Artwork ze hry Total War: Shogun 2 Complete Edition
Remaster Total War: Shogun 2 mizí z prodeje, může za to AI
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:00
0
Marshall Acton A Stanmore
Test domácích reproduktorů: Marshall Acton IV vs. Marshall Stanmore IV
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek 17:30
0

Kapitoly článku