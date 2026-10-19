Trump se chlubil restaurátorskou prací na Bílém domě, nejvíce odpracovala umělá inteligence

- Oficiální účet amerického prezidenta na Truth Social sdílel postup restaurátorských prací na Bílém domě
- Trump si ale podle všeho opět hrál s umělou inteligencí
- Snímek byl totiž podle všeho upraven tak, aby vypadal lépe, než jaká je skutečnost
Současný prezident Spojených států amerických Donald Trump se velmi rád chlubí svou prací, i když v mnoha případech ani není jeho. Velmi rád k tomu také využívá umělou inteligenci, a to často tím nejhorším možným a nejlacinějším způsobem. Občas ale Trump sáhne pro pomoc k AI i v případech, kdy zrovna nechce generovat sám sebe jako Ježíše uzdravujícího nemocné či v souboji s tygrem. Tentokrát na sociální síti Truth Social zveřejnil sérii fotografií, na nichž představuje renovaci Bílého domu – jedna z nich však vypadá, že byla upravena pomocí umělé inteligence.
Trump opět „čaroval“ s umělou inteligencí v zádech
Na snímku, který porovnává starý sloup Bílého domu s restaurovaným sloupem, je několik nesrovnalostí a detektor umělé inteligence Googlu jej označil jako vytvořený nebo upravený pomocí OpenAI. Jak poukázali uživatelé na Redditu, na fotografii „restaurovaného“ sloupu je vidět, že počet schodů na obou stranách konstrukce není stejný. Počet schodů se navíc neshoduje s počtem na fotografii před restaurací. Kromě toho se fotografie před a po jeví z hlediska úhlu a detailů téměř identické – odraz v oknech je téměř stejný a ochranná lepenka ve spodní části sloupu se zdá být rovněž na stejném místě. Nemluvě o tom, že nově natřený sloup působí nepřirozeně hladce.
Server The Verge také potvrdil, že fotografie zveřejněná na Truth Social je při nahrání do nástroje SynthID Detector od Googlu označena jako generovaná umělou inteligencí. Tento nástroj prohledává obrázky, videa a zvukové soubory a hledá v nich neviditelný vodoznak, který naznačuje, že byly vytvořeny nebo upraveny pomocí umělé inteligence. Není to ovšem tak, že by na renovaci Bílého domu Trump neměl dostatek finančních prostředků.
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