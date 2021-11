Trilogie GTA se chlubí vylepšenou grafikou. Jak si vede ve srovnání s originály?

Od dnešního dne si hráči konečně mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jak se hraje vylepšená kolekce tří klasických her ze série GTA. Pakliže však nad koupí balíčku s dlouhým názvem Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition stále váháte nebo už jste zkrátka zapomněli, jak původně verze her vlastně vypadaly, vybrali jsme pro vás pár srovnávacích videí, která přehledně ilustrují většinu vylepšení.

Povedená vylepšení?

Tvůrci slibovali vylepšení na všech frontách včetně omlazené grafiky a zmodernizované hratelnosti, zároveň však jedním dechem dodávali, že všechny tři hry (GTA 3, Vice City, San Andreas) si zachovají specifickou a fanouškům důvěrně známou estetiku. Nakolik se vývojářům povedlo tento záměr naplnit, necháme zejména na vašem posouzení.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition vs The Originals Graphics Comparison

Chybějící muzika

Ze zveřejněných záběrů je však patrné, že viditelných změn doznala barevná paleta a s ní i celkové atmosféra her. Mnohé fanoušky pak jistě zamrzí chudší soundtrack, který patrně kvůli komplikacím s licenčními právy postrádá řadu písniček včetně dvou od popového zpěváka Michaela Jacksona.

Výčet chybějících skladeb naleznete níže.

Vice City

Wow – Kate Bush

Bark at the Moon – Ozzy Osbourne

Rockit – Herbie Hancock

Looking for the Perfect Beat – Afrika Bambaataa and The Soul Sonic Force

The Smurf – Tyrone Brunson

Wanna Be Startin’ Somethin’ – Michael Jackson

Billie Jean – Michael Jackson

Running with the Night – Lionel Richie

Añunga Ñunga – Irakere

Cum On Feel the Noize – Quiet Riot

She Sells Sanctuary – The Cult

Working for the Weekend – Loverboy

God Blessed Video – Alcatrazz

Fist Fury – Love Fist

Cars – Gary Numan

Poison Arrow – ABC

Obsession – Animotion

Video Killed the Radio Star – The Buggles

Japanese Boy – Aneka

Steppin’ Out – Joe Jackson

One Thing Leads to Another – The Fixx

Pump Me Up – Trouble Funk

Get It Girl – 2 Live Crew

A Gozar Con Mi Combo – Cachao

San Andreas

Yum Yum (Gimme Some) – Fatback Band

You Dropped a Bomb on Me – Gap Band

Running Away – Roy Ayers

Runnin’ Down a Dream – Tom Petty

Woman to Woman – Joe Cocker

Don’t Let It Go to Your Head – Black Harmony

Ring My Bell – Blood Sisters

I Don’t Give a Fuck – 2Pac feat. Pogo

Express Yourself – N.W.A.

Hellraiser – Ozzy Osbourne

Killing in the Name – Rage Against the Machine

Express Yourself – Charles Wright & the Watts 103rd Street Rhythm Band

Rock Creek Park – The Blackbyrds

Funky President (People It’s Bad) – James Brown

The Payback – James Brown

The Grunt – The JB’s

Loopzilla – George Clinton

Hot Pants – I’m Coming, I’m Coming, I’m Coming – Bobby Byrd

Rock Me Again And Again – Lyn Collins

Soul Power’ 74 – Maceo & The Macks

I Know You Got Soul – Bobby Byrd